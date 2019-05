A Caen, Chaunu raconte son jour le plus long

Le dessinateur Emmanuel Chaunu que vous retrouvez chaque midi dans Zone Libre se produira dans l'auditorium du Musée des Beaux Arts de Caen pour présenter son nouveau spectacle à partir du 10 mai 2019, "Mon Jour Le Plus Long".

A quelques semaines du 75ème anniversaire du débarquement en Normandie, le sujet était tout trouvé pour le dessinateur qui passait ses vacances en Normandie et qui s'étonne de voir les habitants de la région s'approprier cette période de l'histoire bien qu'ils ne l'aient pas vécu.

Debout autour d'un pupitre, le dessinateur croque sa petite histoire et la mêle à la grande. Lui qui aimait rejouer des scènes du débarquement étant petit dessine ses vacances et permet au public de voir chaque trait évoluer sur un écran.

Si le spectacle garde une base romancée, les dessins, eux, évoluent à chaque représentation et Chaunu improvise et adapte son spectacle en fonction du public présent.

Chaunu, véritable touche à tout admet avoir un réel plaisir pour cette performance en direct. Lui qui est parfois frustré de ne pas connaitre la réaction du public face à la découverte de ses dessins de presse.

Là, le rire est immédiat. Surtout quand vient le temps pour certaines personnes du public de monter sur scène afin d'être caricaturé en direct !

Autre corde à son arc qu'il aime spécialement, intervenir dans des classes ou dans des entreprises. Chaunu a notamment participé à une large campagne de sensibilisation dans les classes de Normandie et d'Ile et Vilaine à la suite des attentats de Charlie Hebdo.

Pratique

"Mon Jour Le Plus Long" - Chaunu

Auditorium du Chateau de Caen à 21h

En mai les vendredis 10, 24 et 31

En juin les vendredis 7, 14 et 28

En juillet les vendredis 5, 12, 19 et 26

Résevations : 06 87 11 00 35