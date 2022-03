Caen. Bonne table à Caen : Oh my chef ! s'installe cité Gardin

Depuis quelques années, Oh my chef! régale les salariés caennais pressés, avides de bons petits plats "healthy" livrés pendant une réunion qui dure ou un séminaire. Depuis la mi avril, la petite entreprise a franchi un nouveau cap, avec l'ouverture d'un restaurant physique, cité Cardin, que l'on s'est empressés de tester. Dans des locaux neufs et modernes, je suis donc invitée, tout comme mon collègue, à saisir un panier et à le garnir de bocaux gourmands - car c'est ici la signature de la maison. Dans les bons vieux " Le Parfait ", le chef concocte des plats frais et variés. En entrée, j'opte ainsi pour une soupe de betterave froid et chèvre frais, tandis que mon acolyte choisi une salade de lentilles vertes relevée par des pickles d'oignon et yaourt à la grecque. Des mises en bouche savoureuses et printanières, qui ouvrent l'appétit et sont déjà bien copieuses.

Des bocaux gourmands... et "instagramables" !

Le temps que nous dégustions notre entrée, nos hôtes du jour ont réchauffé la suite, elle aussi servie dans un bocal que n'aurait pas renié notre grand-mère ! Après avoir hésité avec du poulet cuisiné servi avec des nouilles asiatiques, j'ai finalement choisi un cabillaud étuvé, accompagné de polenta et de patates douces rôties. Le tout est joliment présenté et, avouons le, probablement "instagramable " pour celles et ceux qui s'adonnent à ce réseau social. Sous le palais, c'est agréable et on se rassure de manger sur le pouce de façon saine. Mon camarade a quant à lui choisi le couscous Oh my chef, végétarien ! Les petits estomacs seront déjà rassasiés à ce stade, mais nous sommes gourmands et avons donc choisi un dessert... Riz au lait nappé de caramel au beurre salé pour l'un, plus traditionnel... Cheesecake vanille et kiwi pour l'autre, plus estival ! Comme le reste du repas, c'est bon et sain. Nous aurions aimé les savourer en terrasse, indisponible ce jour-là, mais qui devrait prochainement ajouter un argument de taille au restaurant ! Avec notre entrée, notre plat et notre dessert, arrosé de cidre local pour mon ami et d'eau gazeuse en bouteille pour moi, notre note tourne pour chacun aux alentours des vingt euros. Il est cependant possible d'opter pour deux entrées simplement, ou bien une entrée et un dessert... Toutes les combinaisons sont possibles, et à toute heure de la journée ! De quoi satisfaire les salariés pressés et les promeneurs aux horaires décalés !

Pratique. 31 avenue de l'hippodrome. Tél. 02 31 28 39 70

