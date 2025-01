Le Havre. Le rappeur Brav quitte X : "Je ne me sens plus trop à l'aise sur cette plateforme"

Ce sera sa dernière publication sur le réseau social propriété du milliardaire Elon Musk. Le rappeur Brav, originaire du Havre, explique, lundi 20 janvier, pour quelles raisons il a choisi de quitter X (ex-Twitter).

Une date symbolique

Il est suivi par près de 15 000 personnes sur ce réseau. "Ce n'est pas rien pour un artiste indépendant, et c'est justement pour cela que cette décision n'a pas été facile à prendre", explique Brav dans une publication comprenant huit tweets, des messages courts de quelques caractères. "Je me sens plus trop à l'aise sur cette plateforme" depuis son rachat par Elon Musk, détaille l'artiste, qui a sorti l'an dernier un album baptisé Café Crève. Il déplore notamment une "mise en avant de publications orientées vers l'extrême droite", des "publicités omniprésentes" ou encore la possibilité d'obtenir un compte certifié en payant un abonnement.

"Je dois rester honnête et en accord avec moi-même", conclut Brav, qui précise quitter la plateforme "symboliquement" le jour de l'investiture de Donald Trump, président des Etats-Unis, soutenu par Elon Musk.

Comme Brav, des institutions normandes ont déjà quitté le réseau X, comme le Mémorial de Caen, le CHU de Caen ou le festival Beauregard.