Exode du réseau social X. "C'est un risque pour la démocratie", selon cette maîtresse de conférences à l'université de Caen

Il semblerait que tout le monde ait un avis bien tranché sur la question. Depuis plusieurs jours, de nombreuses institutions ou personnalités prennent la décision de fermer leur compte sur X, ex-Twitter, réseau social racheté par le sulfureux Elon Musk en 2022. Dans le Calvados, le département, le Mémorial, l'université de Caen ou encore le festival Beauregard ont pris la décision de s'en aller. Le maire de Caen, Aristide Olivier, a lui pris la décision inverse, en argumentant.

Elon Musk divise

"Cette campagne de départ est motivée par un enjeu citoyen, une prise de conscience face à la brutalisation du débat et la désinformation qui s'empare de X", analyse Cécile Dolbeau-Bandin, maîtresse de conférences en science de l'information et de la communication à l'université de Caen. Pour elle, cette action est déclenchée par "toutes ces choses qui font qu'Elon Musk pose problème". Sur X plus qu'ailleurs, les "infox" (ou fausses informations), se propagent plus rapidement, parfois involontairement, mais aussi dans "des campagnes de déstabilisation d'un pays ou lors d'élection".

Si elle accueille cet exode comme "quelque chose qui n'est pas futile, qui peut éveiller les consciences, et être un signal d'alerte, Cécile Dolbeau-Bandin en mesure également les risques. Les institutions peuvent aussi avoir la démarche de rester présentes, pour propager une information vérifiable. Si tout le monde quitte X, il va rester quoi ? Il n'y aura plus qu'un microcosme fermé d'entre-soi, de gens qui vont diffuser et valoriser la désinformation, et accentuer les bulles de filtre." Et donc ne plus proposer un pluralisme d'opinion.

Cécile Dolbeau-Bandin

Est-ce dangereux ?

"Oui, c'est un risque pour la démocratie, s'il n'y a plus qu'une voix qui dit la même chose." Mais alors que Mark Zuckerberg, cofondateur de Facebook, a lui aussi déclaré son intention de ne plus modérer le contenu sur son réseau social, les institutions pourraient-elles aussi bouder Facebook ? "Allons-nous voir une réaction en chaîne ? Je ne pense pas", pose la spécialiste. Selon elle, les réseaux sociaux restent néanmoins "un canal important de diffusion d'information."