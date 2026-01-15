Musique. Charles Doré annonce son premier album !

Charles Doré a participé à l'aventure Star Academy en 2024/2025. Il a été jusqu'en demi-finale où il a échoué face à Marine, qui allait remporter ensuite cette 12e édition.

Depuis, Charles Doré a fait la tournée de la Star Academy, puis il s'est lancé dans sa carrière solo. Il a annoncé une tournée seul sur scène et on a pu entendre sur Tendance Ouest son premier single, Je pars mais je reste, une reprise de la chanson de Philippe Campion. Il était notre invité au Tendance Live du Havre en septembre 2025.

Le Breton va désormais franchir une nouvelle étape avec la sortie de son premier album ! "A l'équilibre" sera disponible le 6 mars 2026.

Nous découvrirons ce moment de sa vie, ce basculement dans le grand bain des chanteurs médiatiques, en chansons. Il a collaboré avec Chiloo.

Nous découvrirons la chanson A l'équilibre qui donne son nom à l'album demain, vendredi 16 janvier !