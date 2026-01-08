Musique. Quels sont les albums les plus attendus en 2026 ?

L'année 2026 vient seulement de démarrer et certains albums font déjà beaucoup parler d'eux. Annoncés depuis des mois, teasés sur les réseaux sociaux ou encore au stade de rumeur, ces projets nourrissent l'impatience des fans. Tour d'horizon des albums les plus attendus de l'année.

Les albums dont la date est déjà annoncée

Louis Tomlinson – How Did I Get Here ?

Louis Tomlinson, ex-membre des One Direction, ouvrira l'année avec un troisième album le 23 janvier annoncé comme plus léger et solaire. Les singles Lemonade et Palaces confirment une direction pop rock teintée de new wave et de dance punk, marquant une évolution assumée.

Robbie Williams – Britpop

Repoussé pour éviter la concurrence de Taylor Swift, Britpop prévu pour le 6 février, est un projet très attendu pour une figure majeure de la pop britannique.

Les albums confirmés, mais sans date

Muse

Le groupe a confirmé travailler sur de nouvelles chansons prévues pour 2026, sans plus de détails. Le single Unravelling donne toutefois un avant-goût très prometteur de la suite.

The Rolling Stones

Les Stones ont confirmé qu'un nouvel album était terminé et attendu en 2026. Titre, date et éventuelle tournée restent pour l'instant un mystère.

Les grands espoirs

Et puis il y a ceux qui n'ont encore rien confirmé, mais que l'on espère malgré tout. Oasis et leur hypothétique huitième album, ou encore Radiohead, dont la récente tournée a relancé tous les espoirs. Une chose est sûre : 2026 s'annonce déjà comme une année pleine de promesses musicales.