Robbie Williams prépare un nouvel album

Robbie Williams a signé il y a peu chez Universal Music, il devrait ainsi proposer prochainement un nouvel album qui, selon lui, ne ressemblera pas à ce qu'il a proposé jusqu'à présent. Son 9ème album studio est prévu pour l'année 2012, il enchaînera avec une série de concerts dans toute l'Europe.



Nous ne connaissons pas encore le style qui a été choisi pour ce nouveau projet mais il sera surprenant, quitte à dérouter ses fans...



Robbie Williams annonce que cette période sera la plus chargée de sa carrière. A n'en pas douter, l'ancien membre du boys band "Take That" sera plus que jamais présent en 2012 sur le devant de la scène.