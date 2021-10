Just Dance 2014 avec Psy, Nicki Minaj, One Direction, David Guetta, Robbie Williams et Gloria Gaynor.

L'éditeur français l'a annoncé lors de sa conférence de l'E3 : le prochain "Just Dance" arrivera sur l'ensemble des plateformes cet automne. L'opus se montrera sur les consoles actuelles (Wii U, Xbox 360 et PS3) le 1er octobre prochain. Les versions Xbox One et PS4 seront disponibles dès la sortie des machines nouvelle génération.

"Just Dance 2014" proposera 40 nouvelles chansons à chorégraphier, mélangeant les styles, pop, hip-hop, rock ou R&B, et les époques. Ubisoft a dévoilé pour le moment une liste de dix morceaux dans laquelle figurent les tubes de Psy, Nicki Minaj, One Direction, David Guetta, Robbie Williams et Gloria Gaynor.

Ubisoft apportera plusieurs améliorations à son jeu, dont deux conséquentes World Dance Floor et On Stage. Le premier mode se jouera en ligne avec d'autres joueurs, amis ou fans de la franchise. Même s'ils habitent à l'autre bout du monde, ils pourront former des équipes virtuelles qui s'affronteront sur des thèmes différents.

Avec On Stage, les utilisateurs seront, le temps d'une chanson, sous les feux des projecteurs. Des danseurs les accompagneront s'ils le souhaitent et ils pourront même chanter.

Depuis son apparition en 2007, le jeu de rythme s'est vendu à plus de quarante millions d'exemplaires à travers le monde. En 2012, "Just Dance" a été le cinquième jeu le plus vendu pendant les fêtes de fin d'année, et le premier sur la Wii.