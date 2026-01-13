En ce moment Man I Need Olivia DEAN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Musique. Madonna est de retour avec un titre en italien

Culture. Madonna prépare une année 2026 monumentale. Entre musique club et hommage à ses racines italiennes pour Dolce & Gabbana, découvrez les détails de son grand retour.

Publié le 13/01/2026 à 09h22 - Par Kevin
Musique. Madonna est de retour avec un titre en italien
Madonna prépare son grand retour. En attendant son nouvel album, la chanteuse vient de sortir un titre en italien. - Youtube Madonna

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Après le succès historique de son Celebration Tour, Madonna prépare déjà son sacre pour 2026. Le projet au cœur de toutes les attentes ? La suite de son album culte de 2005, Confessions on a Dance Floor. Pour ce retour aux sonorités club, l'icône s'entoure de son complice Stuart Price et collabore pour la première fois avec le producteur star Max Martin. Une alliance de choc qui promet déjà de dominer les classements mondiaux.

Un morceau en italien

En attendant cet opus, la star s'illustre comme nouvelle égérie du parfum The One de Dolce & Gabbana. Depuis vendredi 9 janvier, une campagne publicitaire la met en scène sur une reprise de La bambola. En interprétant ce classique en italien, Madonna rend un hommage inédit à ses origines transalpines tout en confirmant son lien avec la haute couture.

Ce déploiement s'accompagne d'une actualité riche sur les plateformes de streaming. Grâce à son nouveau contrat avec Warner Records, plusieurs versions rares et remixées de l'album MDNA sont désormais disponibles. Entre luxe, héritage et innovations studio, Madonna prouve qu'elle reste la patronne incontestée de la pop.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Bonnes affaires
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros Plouguerneau (29880) 2 500€ Découvrir
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande Charenton-du-Cher (18210) 15€ Découvrir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir Avessac (44460) 490€ Découvrir
Fauteuil de bureau
Fauteuil de bureau Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Musique. Madonna est de retour avec un titre en italien
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple