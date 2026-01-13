Musique. Madonna est de retour avec un titre en italien

Après le succès historique de son Celebration Tour, Madonna prépare déjà son sacre pour 2026. Le projet au cœur de toutes les attentes ? La suite de son album culte de 2005, Confessions on a Dance Floor. Pour ce retour aux sonorités club, l'icône s'entoure de son complice Stuart Price et collabore pour la première fois avec le producteur star Max Martin. Une alliance de choc qui promet déjà de dominer les classements mondiaux.

Un morceau en italien

En attendant cet opus, la star s'illustre comme nouvelle égérie du parfum The One de Dolce & Gabbana. Depuis vendredi 9 janvier, une campagne publicitaire la met en scène sur une reprise de La bambola. En interprétant ce classique en italien, Madonna rend un hommage inédit à ses origines transalpines tout en confirmant son lien avec la haute couture.

Ce déploiement s'accompagne d'une actualité riche sur les plateformes de streaming. Grâce à son nouveau contrat avec Warner Records, plusieurs versions rares et remixées de l'album MDNA sont désormais disponibles. Entre luxe, héritage et innovations studio, Madonna prouve qu'elle reste la patronne incontestée de la pop.