Musique. Madonna se lance dans un nouveau projet, seulement quelques semaines après sa grande tournée mondiale

Le 5 mai dernier, Madonna assurait le tout dernier show de sa tournée The Celebration Tour lors d'un concert géant gratuit sur la plage de Rio. Holiday, Like a Prayer, Vogue, ou Hung Up, la reine de la pop a fait danser des millions de fans brésiliens, sur ces tubes intergénérationnels.

Lors de cette tournée, Madonna a enchaîné 81 concerts aux quatre coins du monde, mais pas question pour elle de prendre du repos ! Selon les informations de The Sun, la star américaine travaillerait déjà sur un film retraçant son destin. En effet, avant de s'élancer dans sa tournée mondiale, Madonna a passé de longues heures à écrire un scénario. D'ailleurs, elle compte réaliser elle-même ce biopic.

Si des rumeurs laissaient croire que Madonna avait renoncé à ce projet avant de donner l'ensemble de ces concerts, il se pourrait qu'aujourd'hui, l'actrice principale qui incarnera l'iconique chanteuse, Julia Graner, soit en train de prendre des cours de danse et de chant, secrètement. Plusieurs réunions auraient déjà eu lieu avec le studio Universal Pictures pour discuter de l'avancée du long-métrage. Il y a encore beaucoup de travail sur le reste du casting, l'organisation du tournage et la finalisation du scénario, mais toute l'équipe espère pouvoir commencer le tournage dans les 12 prochains mois.

Madonna aurait pour exemple le succès des biopics sur Freddie Mercury Bohemian Rhapsody ou encore Elton John Rocketman. En revanche, elle voudrait prendre pour son film une approche "plus unique et dramatique".