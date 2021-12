"MDNA", la tournée de Madonna très lucrative

Billboard livre son classement des 25 tournées les plus lucratives en 2012 à travers le monde. Si celle de Madonna a rapporté le plus d'argent, c'est Bruce Springsteen qui a le plus déplacé les foules. 2,16 millions de personnes ont assisté aux 72 shows du rockeur. Sa tournée avec The E Street Band a rapporté 199,4M$.

L'ancienne génération n'a rien à envier aux jeunes. Roger Waters s'empare de la troisième place, avec 186,5M$. Sa tournée, qui comptait également 72 dates, a intéressé 1,68 million de personnes dans le monde.

Michael Jackson The Immortal World Tour by Cirque du soleil a engendré 147,3M$, devant Coldplay (147,2M$), Lady Gaga (124,9M$), Kenny Chesnay & Tim McGrow (96,4M$), Van Halen (54,4M$), Jay-Z et Kanye West (46,5M$) et André Rieu (46,8M$).

Le violoniste néerlandais devance Barbara Streisand, les Red Hot Chili Peppers, Elton John, Justin Bieber, Rod Stewart, Pearl Jam et Taylor Swift.