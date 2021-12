Top 20 des stars les plus généreuses en 2012

Dans le monde du showbuziness, certaines personnalités font don de leur revenus à la bonne cause. C'est le constat de "Do Something", une association caritative américaine qui vient de publier le classement des vingt stars les plus généreuses de l'année.

1. Taylor Swift

2. Miley Cyrus

3. Channing Tatum

4. Lady Gaga

5. Justin Bieber

6. Robin Roberts

7. Pink

8. LeBron James

9. Selena Gomez

10. Ian Somerhalder

11. Jay-Z & Beyoncé

12. George Takei

13. Ben Affleck

14. Emma Stone & Andrew Garfield

15. Ryan Seacrest

16. Demi Lovato

17. Carrie Underwood

18. Olivia Munn

19. Sofia Vergara

20. Drew Brees

En revanche, Rihanna, la grande absente de cette année devrait faire son retour dans le classement de l'année 2013 car elle vient de faire don de 1,75 million de dollars au Queen Elizabeth Hospital de Bridgetown, la capitale sa ville d'origine, la Barbade.