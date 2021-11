Et de 13 pour la Madone !

Depuis plusieurs mois, la chanteuse de "Give Me All Your Luvin" est en pleine tournée MDNA partout dans le monde. Elle a récemment était interviewée par un célèbre magasine Mexicain, et lors de cet entretien elle a déclaré qu'elle était en pleine préparation d'un nouvel album, le treizième.

Elle a sans doute pour objectif de pallier le succès en demi-teinte de son dernier disque "MDNA" qui ne s'est écoulé qu'à 1.300.000 exemplaires à l'internationnal.

Dans cette entrevue elle a aussi parlé d'un film, il s'agirait alors de son troisième long métrage en tant que réalisatrice.

En attendant de voir fleurir ses projets, la Madone s'investit à 100% dans Le "MDNA Tour", qui, rappelons le, sera de passage chez nous au mois de juillet et août prochain au Stade de France ou encore à l'Olympia.