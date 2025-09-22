En ce moment Totem M
Musique. Madonna annonce la sortie d'un nouvel album pour 2026

Société. La reine de la pop prépare un nouvel album qui célèbre ses racines dance et électro, promettant un hommage à l'ère "Confessions on a Dancefloor", sorti en 2005.

Publié le 22/09/2025 à 18h17 - Par Aline
Madonna s'apprête à faire danser le monde avec "Back to Music", son nouvel album attendu pour 2026. - Instagram @madonna

Madonna a officiellement confirmé la sortie de Back to Music en 2026, un album annoncé comme un pont entre passé et présent. Vingt ans après le succès retentissant de Confessions on a Dancefloor, porté par des tubes comme Hung Up et Sorry, la star revient à ses fondamentaux. Sur Instagram, elle a partagé : "Back to music, Back to the Dance Floor, Back to where it all began!"

Back to Music promet de replonger dans les rythmes électro-pop et disco qui ont fait vibrer des millions de fans à travers le monde. Mais cette fois, Madonna y mêlera des textes plus personnels. Ce sera d'ailleurs le premier album de la star depuis Madame X en 2019, marquant un nouveau chapitre dans une carrière déjà légendaire.

Une collaboration avec Stuart Price, producteur emblématique

En 2024, Madonna avait annoncé être en studio avec Stuart Price, producteur de l'album Confessions on a Dancefloor. Leur collaboration de longue date laisse présumer un projet fidèle à l'esprit de la décennie 2000, tout en apportant une touche de modernité.

