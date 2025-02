Bonne table à Caen. Déjeuner végétal et disco au Greedy Guts

Installé à Caen depuis une dizaine d'années, le Greedy Guts a changé de mains en novembre dernier. Myriam Pascalone et Jolan Hue ont repris le restaurant, avec l'ambition de préserver son esprit convivial et atypique. Plus qu'un simple restaurant, le Greedy Guts est un lieu où l'on découvre une ambiance unique. C'est avant tout "un endroit où l'on se rencontre et où l'on passe un bon moment", comme le souligne Myriam Pascalone.

Cuisine végétale et décoration rétro

Je m'installe au fond du restaurant, dans la véranda ensoleillée décorée de nombreux disques vinyles accrochés aux murs. Sur chaque table, des jeux de société permettent de patienter entre deux plats, bien que l'attente ne soit jamais longue. La carte du Greedy Guts repose sur une philosophie simple : des légumes de saison, une cuisine sans limites et une "volonté d'offrir une expérience gustative variée". Chaque jour, on y trouve un plat de cuisine rapide revisité en version végétale (comme un burger ou un wrap), un mijoté sans gluten, et une assiette "harmonie végétale" pensée pour éveiller les papilles avec des mariages de saveurs audacieux, imaginés par Myriam Pascalone derrière les fourneaux. J'opte pour la formule du midi, plat et dessert, à 16,90 euros. On me sert un wrap généreux, garni de coleslaw, une sorte de salade de chou, agrémenté d'une sauce beurre de cacahuète onctueuse, d'herbes fraîches et d'une salade croquante. Pour le dessert, un moelleux citron, cassis et amande conclut parfaitement le repas, avec un équilibre entre l'acidité du fruit et la douceur de l'amande.

Le Greedy Guts, c'est aussi un espace qui vit au-delà des murs du restaurant. Il propose un service traiteur pour divers événements : mariages, anniversaires, foires et expositions. L'établissement est également privatisable pour des événements plus intimes, dans une ambiance végétale et disco qui rappelle l'âme du lieu.

Le wrap de coleslow et sa salade.

Pratique. 15 rue du Bras à Caen. Ouvert chaque jour, midi et soir, sauf le mercredi et le dimanche soir. Tel : 09 87 59 81 37.