Bonne table près de Caen. A Ouistreham, les bonnes galettes de chez Crêpissime

Pour mon déjeuner, je prends la direction de Ouistreham. Le restaurant Crêpissime a ouvert il y a trois semaines maintenant et le menu me donne envie.

"Nous faisons des galettes au sarrasin, des crêpes au froment, des salades, et des moules en juillet et août", m'explique la gérante, Mila Montes, à mon arrivée. Située à quelque pas seulement du bord de mer, l'enseigne propose "des crêpes traditionnelles, avec des ingrédients locaux".

Une formule à 14,50€

Je m'installe à une table et consulte le menu. Avant toute chose, je commande un verre de vin blanc, parfait pour me rafraîchir après la chaleur de l'extérieur. Puis je regarde les entrées : huîtres, galettes en amuse-bouche, mais ce sont les rillettes de saumon accompagnées de tuiles de sarrasin (4,50€) qui me tentent. Elles sont bien craquantes. Accompagnées de rillettes, c'est un régal. "Nous avons une formule midi (boisson, galette, dessert) à 14,50€, un prix accessible, pensée pour les pauses déjeuner dans les entreprises et pour que les locaux puissent aussi en profiter", ajoute la gérante. En plat, je choisis une galette complète saumon fumé, comté et œuf bio à 10,90€. En l'attendant, je regarde la salle où je suis installée : "Nous voulions une atmosphère familiale, chaleureuse et accueillante, pour que tout le monde se sente bien", souligne Mila Montes. Ma galette arrive et l'odeur me donne l'eau à la bouche. Le jaune d'œuf brille au milieu du comté fondant et des tranches de saumon. Je l'attaque sans tarder et n'en fais qu'une bouchée.

Galette saumon, comté, œuf.

J'hésite pour un dessert, la crêpe au caramel beurre salé (4,50€) me fait de l'œil, mais mon estomac me raisonne : ce sera un simple café. Après une brève balade digestive jusqu'à la mer, je remonte en voiture. J'ai passé un délicieux moment.

Pratique. 14 Av. de la Mer à Ouistreham. Du mardi au samedi, 12h-14h et 19h-21h30, et le dimanche de 12h à 14h. Tél. 02 19 23 08 13.