Bien-être. Le fartlek, ou comment reprendre le sport en s'amusant

Société. Après les excès des fêtes, le corps réclame du mouvement et de la légèreté. Le fartlek, une pratique sportive libre et accessible, permet de retrouver la forme tout en brûlant efficacement les kilos superflus.

Publié le 13/01/2026 à 09h22 - Par Aline
Découvrez le fartlek, un type de course à pied qui permet de rester en forme tout en évitant l'ennui et la lassitude d'une course à pied classique. - Illustration

Repas copieux, chocolats à répétition, soirées prolongées… puis maintenant, la galette des rois… Les fêtes laissent souvent des traces, autant sur la balance que sur l'énergie. Quand vient le moment de se remettre au sport, la motivation peut pourtant manquer. C'est là que le fartlek entre en jeu, avec une approche à la fois efficace et décomplexée.

Né en Suède, le mot "fartlek" signifie "jeu de vitesse". Et tout est dit : ici, pas de chronomètre obsessionnel ni de programme rigide. Le principe consiste à alterner, au fil de la course, des phases rapides et des phases plus tranquilles, en fonction de ses envies et de ses sensations.

Contrairement au fractionné classique, souvent très cadré, le fartlek laisse une grande liberté. On accélère jusqu'au prochain lampadaire, on ralentit pour reprendre son souffle, puis on repart quand l'envie revient. Cette spontanéité rend l'effort plus ludique et beaucoup moins rébarbatif qu'un footing à allure constante. Résultat : on court plus longtemps sans s'en rendre compte, on écoute davantage son corps, et on retrouve surtout le plaisir du mouvement.

Reprendre le sport en douceur et avec plaisir

Le fartlek est particulièrement indiqué pour une reprise après les fêtes. Il ne demande pas de performance, seulement de l'écoute et un peu de curiosité. Quelques séances par semaine suffisent pour sentir les premiers effets : une silhouette qui s'affine, un souffle plus stable et une énergie retrouvée. Sans pression ni règles strictes, le fartlek redonne envie de bouger. Parmi ses principaux bienfaits : un métabolisme stimulé même après la séance, un renforcement du cœur et des muscles en douceur mais aussi une pratique adaptable à tous les niveaux, du débutant au coureur aguerri ! Cette alternance d'efforts permet au corps de puiser davantage dans ses réserves, tout en évitant l'ennui et la lassitude. Testez le fartlek !

Les plus lus
