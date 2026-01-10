Basket. Victoire sur le buzzer pour Caen

En ce moment Gimme Love SIA
Sport. Opposé au dernier du championnat, le Vendée Challans Basket, le Caen Basket Calvados a réalisé le hold-up à la maison, en s'imposant 78-76 vendredi 9 janvier.

Publié le 10/01/2026 à 09h10 - Par Léo Besselievre
Jean-Baptiste Lecrosnier, en conférence de presse d'après-match, après le hold-Up à la maison. - Léo Besselievre

Le Caen Basket Calvados s'est bien fait peur vendredi 9 janvier contre le Vendée Challans Basket, dernier du championnat d'Elite 2. Pour le premier match de son nouvel entraîneur, Jean-Baptiste Lecrosnier, les cébécistes se sont imposés sur le buzzer (78-76).

"Du plaisir pour le public, de l'horreur pour les puristes"

Les Caennais sont très mal partis dans le match, étant même mené de 18 points par les visiteurs lors du premier quart-temps : "On n'a pas fait le boulot défensivement, mais on a surtout trop perdu la balle" a expliqué Jean-Baptiste Lecrosnier en conférence de presse. La situation s'est améliorée en 2e quart-temps, voyant les Caennais remonter à 5 points de son adversaire du soir à la mi-temps (35-40). Pour ce qui est de la fin de match, la situation s'est stabilisée, rendant la copie d'une rencontre homogène et égale, entre deux formations qui attaquaient de part et d'autre. "C'était un match dingue, on est passé par toutes les émotions, on n'a clairement rien lâché" s'est félicité Clément Cavallo, le capitaine du CBC.

Siyani Chambers, meneur du CBC, a pleinement assumé son rôle de leader, avec 16 points et 11 passes décisives.Siyani Chambers, meneur du CBC, a pleinement assumé son rôle de leader, avec 16 points et 11 passes décisives. - Léo Besselievre

Les joueurs ont pu compter sur les supporters

C'était sans compter sur l'ambiance électrique du Palais des Sports Caen la Mer dans le quart-temps, pour aider les locaux à recoller au score, voire égaliser à moins de 5 minutes du terme. A égalité parfaite à moins de cinq secondes de la fin, Facey marque un 2 points et obtient la faute, qu'il ne convertit pas au lancer franc : "On n'a pas été assez précis, contrairement à Challans qui a fait un 14/15 au début du match aux lancers francs", pointe le coach caennais. Possession de balle pour Challans, encore 4 secondes à jouer, le trois points n'est pas réussi, le CBC l'emporte 78 à 76, sous les bruits de sauts des supporters qui chantaient depuis plusieurs minutes. "Ce soir, je tiens vraiment à remercier la salle et le public, c'était vraiment magnifique", s'est exprimé Jean-Baptiste Lecrosnier, même s'il sait que le jeu proposé sur le terrain n'a pas forcément su satisfaire les amateurs de basketball : "pourtant, j'ai vu des joueurs se battre, être impliqués, avec le bon état d'esprit" a-t-il expliqué.

Galerie photos
Siyani Chambers, meneur du CBC, a pleinement assumé son rôle de leader, avec 16 points et 11 passes décisives. - Léo Besselievre

