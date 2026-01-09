En ce moment The Fate of Ophelia Taylor SWIFT
SM Caen. Première réussie pour Gaël Clichy en tant qu'entraîneur du Stade Malherbe

Sport. Le SM Caen est venu à bout de Créteil, pensionnaire de National 2, ce vendredi 9 janvier. Ce match amical remporté 2 buts à 1 fut la première occasion pour Gaël Clichy d'officier sur le banc caennais.

Publié le 09/01/2026 à 15h42 - Par Léo Besselievre
C'était la première fois que Gaël Clichy officiait en tant qu'entraîneur principal d'une équipe professionnelle. - Léo Besselievre

Le Stade Malherbe Caen affrontait, ce vendredi 9 janvier à midi, l'US Créteil, pensionnaire de National 2, en match amical. L'occasion pour le nouvel entraîneur caennais, Gaël Clichy, d'officier pour la première fois sur le banc du SMC, pour une victoire 2 buts à 1.

Une légère domination face à Créteil

Les premières vingt minutes du SM Caen version Gaël Clichy ont été placées sous le signe de la conquête, avec des attaques franches sur le but des Cristoliens. Puis, le jeu s'est quelque peu équilibré, profitant aux locaux, avant que Lorenzo Rajot ne trouve le chemin des filets pour les locaux dans le temps additionnel de la première période, après un coup franc bien tiré d'Armand Gnanduillet.

La tribune de l'annexe 3 de Venoix était pleine, sans compter les supporters debout, en pourtours.La tribune de l'annexe 3 de Venoix était pleine, sans compter les supporters debout, en pourtours. - Léo Besselievre

Quelques changements à la mi-temps ont vu l'entrée d'Etuin et Morante, puis des jeunes Tomé ou encore Seck à l'heure de jeu. Leandro Morante a doublé la mise pour Malherbe dans la foulée (65'). La nouvelle recrue, Kevin Parsemain, a également foulé la pelouse de l'annexe de Venoix, dont les tribunes étaient pleines malgré l'horaire inhabituel. Puis Créteil a réduit la marque, par l'intermédiaire de Diabi, à la 74' minute, et a même bien failli revenir au score en toute fin de match. C'était sans compter sur un sauvetage in extremis de Mathis Etuin, à quelques mètres seulement de ses cages.

Des tests et des conclusions

A l'issue du match, le nouveau tacticien caennais se réjouit de l'issue favorable de ce match : "C'était important que tout le monde puisse jouer, car on rejoue dans deux semaines", justifiant le fait que certains jeunes de la formation ont pu avoir quelques minutes, comme ce fut le cas pour Romder. "Content que tout se soit bien passé, on travaille ensemble depuis une dizaine de jours, et certaines choses commencent à se mettre en place", rassure le natif de Toulouse, concentré sur la prochaine rencontre de championnat du Stade Malherbe du côté de Concarneau, le 16 janvier prochain.

Galerie photos
La tribune de l'annexe 3 de Venoix était pleine, sans compter les supporters debout, en pourtours. - Léo Besselievre

