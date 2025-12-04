En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Flers. Préparez-vous : le Lunch Quiz arrive en direct ce vendredi !

Loisir. Ce vendredi 5 décembre, Aline & Kevin seront en direct de Flers pour un Lunch Quiz fun et interactif. De 12h à 13h, venez jouer et discuter avec nos animateurs.

Publié le 04/12/2025 à 12h26 - Par Aline
Ce vendredi 5 décembre, Aline & Kevin seront en direct de Flers pour le Lunch Quiz, de 12h à 13h. - Tendance Ouest

Le Lunch Quiz s'installe en plein cœur de Flers pour une émission spéciale, ce vendredi 5 décembre. Pendant toute une heure, Aline et Kevin vous feront jouer en direct et vous offriront une dose de bonne humeur juste avant le retour au boulot.

Culture générale, connaissances de la région, actualité… Les questions sont simples et variées. Vous avez 30 secondes pour donner un maximum de réponses. La moyenne est de quatre bonnes réponses par quiz, saurez-vous faire mieux ?

Comment jouer ?

Rendez-vous sur place au pied de l'église Saint-Germain en bas des escaliers Saint-Marcoul. A gagner cette semaine, votre coffret "plaisirs gourmands" pour vivre un instant de plaisirs gustatifs à partager à deux. Si vous n'êtes pas à Flers vendredi, envoyez QUIZ par SMS au 7 14 15 (2 x 0,75€ + coût du SMS) vous pourrez tout de même jouer au Lunch Quiz.

