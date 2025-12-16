Coutances. Préparez-vous : le Lunch Quiz arrive en direct ce vendredi !

Le Lunch Quiz s'installe en plein cœur de Coutances pour une émission spéciale, vendredi 19 décembre. Pendant toute une heure, Aline et Kevin vous feront jouer en direct et vous offriront une dose de bonne humeur juste avant le retour au boulot.

Culture générale, connaissances de la région, actualité… Les questions sont simples et variées. Vous avez 30 secondes pour donner un maximum de réponses. La moyenne est de quatre bonnes réponses par quiz, saurez-vous faire mieux ?

Comment jouer ?

Rendez-vous Place du Parvis Notre-Dame à Coutances. A gagner cette semaine, votre coffret "Secret Santa" pour vivre l'une des 1 300 expériences proposées. Si vous n'êtes pas à Coutances vendredi, envoyez QUIZ par SMS au 7 14 15 (2 x 0,75€ + coût du SMS) vous pourrez tout de même jouer au Lunch Quiz.