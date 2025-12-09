Municipales 2026. Grégory Galbadon, candidat à la mairie de Coutances, veut créer une police municipale et un hôtel des polices

Il est pour l'instant le seul candidat annoncé pour les municipales de mars 2026 à Coutances. Grégory Galbadon, maire actuel de Saint-Pierre-de-Coutances, change de commune. Mardi 9 décembre, il a dévoilé l'un des axes de son programme pour Coutances, centré sur la sécurité.

Un lieu pour les rassembler tous

Grégory Galbadon souhaite créer un hôtel des polices. Dans le même bâtiment seront regroupées les polices nationale, de l'environnement et municipale. Si les deux premières existent déjà, il souhaite créer une police municipale. "Un lieu unique pour un service public plus lisible, accessible et plus efficace", estime le candidat. Il souhaite aussi simplifier les échanges entre les services, coordonner les opérations ou encore développer des actions de prévention commune.