En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Jeu. "Le Lunch Quiz" : gagnez votre coffret "Secret Santa"

Loisir. Tous les midis, jouez au "Lunch Quiz" sur Tendance Ouest et toute la semaine, repartez avec votre coffret "Secret Santa" pour vivre l'une des 1 300 expériences proposées.

Publié le 12/12/2025 à 13h00 - Par Kevin
Jeu. "Le Lunch Quiz" : gagnez votre coffret "Secret Santa"
Jouez au "Lunch Quiz" chaque midi et remportez votre coffret "Secret Santa" avec plus de 1 300 expériences au choix.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Chaque midi, Tendance Ouest pimente votre pause déjeuner avec… le Lunch Quiz !

Entre deux bouchées et un café, venez vous amuser en direct avec nous ? Vous avez 30 secondes chrono pour répondre à un maximum de questions simples et évidentes. C'est drôle, rapide, cette semaine, vous gagnez votre coffret "Secret Santa" !

C'est LE cadeau parfait pour un Noël surprise réussi : une dégustation gourmande, un atelier vin, un soin bien-être, une pose de vernis, une session de réalité virtuelle, ou une activité sport ou découverte… Vous avez plus de 1 300 expériences au choix dans ce coffret, valables 3 ans. Un vrai moment pour faire plaisir… ou se faire plaisir !

Inscrivez-vous maintenant en envoyant QUIZ au 7 14 15 (2 x 0,75€ + coût du SMS).

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Automobile
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Cocotte en fonte avec son couvercle
Cocotte en fonte avec son couvercle Maisons-Alfort (94700) 30€ Découvrir
Presse agrume manuel pour fruit
Presse agrume manuel pour fruit Enghien-les-Bains (95880) 15€ Découvrir
Théière / cafetière à piston
Théière / cafetière à piston Enghien-les-Bains (95880) 50€ Découvrir
Ecran plat de marque
Ecran plat de marque Maisons-Alfort (94700) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Jeu. "Le Lunch Quiz" : gagnez votre coffret "Secret Santa"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple