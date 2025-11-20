Star Academy. Des choristes eurois sous les projecteurs lors du prime vendredi soir : "J'espère qu'on sera à la hauteur"

C'est une belle opportunité pour les choristes normands. "Cette année, notre chorale Chœur Couleur de Bourg-Achard s'est inscrite à l'événement The Voice Harmony, qui organise des concerts dans toute la France", explique la choriste Servanne Quiniou. "Le thème sera consacré aux légendes du rock", ajoute-t-elle. Dans ce cadre, la chorale a également pu s'inscrire pour participer à la Star Academy et chantera sur le plateau vendredi 21 novembre lors du prime. Au total, 114 choristes de Voices Harmony seront présents lors de l'émission.

"L'occasion de chanter avec d'autres choristes"

"Pour nous c'était l'occasion de chanter avec des choristes de toute la France", confie Servanne Quiniou. C'est la première fois qu'elle participe à une émission de télévision. "Chanter pour un événement comme ça c'est agréable et partager des chansons qu'on a révisées tous ensemble, c'est plaisant", ajoute-t-elle. Pour l'occasion, la chorale Chœur Couleur a révisé deux chansons : Bohemian Rhapsody de Queen et Highway to Hell d'ACDC. "On ne sait pas encore ce qu'on chantera le jour-J", relate la choriste. Côté logistique, ils prendront le bus vendredi 21 novembre au matin pour se rendre aux studios. Les répétitions se dérouleront dans l'après-midi.

Elise Quiniou et sa maman Servanne Quiniou vont toutes les deux se produire sur le plateau de la Star Academy vendredi 21 novembre. - Servanne Quiniou

Une préparation en famille

"Depuis deux semaines, nous nous entraînons avec notre chorale pour s'approprier les chansons, relate Servanne Quiniou. J'espère qu'on sera à la hauteur." Et pour chanter sur le plateau de la Star Academy, la choriste euroise sera accompagnée de sa fille Elise Quiniou, qui est aussi inscrite à la chorale Chœur Couleur depuis cette année. "Je trouve ça génial qu'on puisse chanter devant un public. Y aller c'est super !" lance Elise Quiniou. "Je suis fière qu'on le fasse toutes les deux, c'est un plaisir d'y aller ensemble", complète sa maman Servanne Quiniou.

Un prochain événement le 8 mars

Ces mêmes choristes de Chœur Couleur, notamment, se produiront sur scène lors du concert 15 000 Voix pour les Légendes du Rock, au Zénith de Rouen dimanche 8 mars 2026 à 18h, aux côtés de 500 autres participants.