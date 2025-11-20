En ce moment Allons voir FEU! CHATTERTON
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Star Academy. Des choristes eurois sous les projecteurs lors du prime vendredi soir : "J'espère qu'on sera à la hauteur"

Société. Vendredi 21 novembre, c'est le prime de la Star Academy. Pour la première fois, 114 choristes de Voices Harmony seront présents sur scène dont des choristes eurois. Découvrez-les.

Publié le 20/11/2025 à 10h46 - Par Justine Carrère
Star Academy. Des choristes eurois sous les projecteurs lors du prime vendredi soir : "J'espère qu'on sera à la hauteur"
114 choristes de Voices Harmony seront présents lors du prime de la Star Academy vendredi 21 novembre. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est une belle opportunité pour les choristes normands. "Cette année, notre chorale Chœur Couleur de Bourg-Achard s'est inscrite à l'événement The Voice Harmony, qui organise des concerts dans toute la France", explique la choriste Servanne Quiniou. "Le thème sera consacré aux légendes du rock", ajoute-t-elle. Dans ce cadre, la chorale a également pu s'inscrire pour participer à la Star Academy et chantera sur le plateau vendredi 21 novembre lors du prime. Au total, 114 choristes de Voices Harmony seront présents lors de l'émission.

A lire aussi. Télévision. "Star Academy" : le grand retour de la célèbre émission le 18 octobre, de nombreuses nouveautés sont au programme

"L'occasion de chanter avec d'autres choristes"

"Pour nous c'était l'occasion de chanter avec des choristes de toute la France", confie Servanne Quiniou. C'est la première fois qu'elle participe à une émission de télévision. "Chanter pour un événement comme ça c'est agréable et partager des chansons qu'on a révisées tous ensemble, c'est plaisant", ajoute-t-elle. Pour l'occasion, la chorale Chœur Couleur a révisé deux chansons : Bohemian Rhapsody de Queen et Highway to Hell d'ACDC. "On ne sait pas encore ce qu'on chantera le jour-J", relate la choriste. Côté logistique, ils prendront le bus vendredi 21 novembre au matin pour se rendre aux studios. Les répétitions se dérouleront dans l'après-midi.

Elise Quiniou et sa maman Servanne Quiniou vont toutes les deux se produire sur le plateau de la Star Academy vendredi 21 novembre.Elise Quiniou et sa maman Servanne Quiniou vont toutes les deux se produire sur le plateau de la Star Academy vendredi 21 novembre. - Servanne Quiniou

Une préparation en famille

"Depuis deux semaines, nous nous entraînons avec notre chorale pour s'approprier les chansons, relate Servanne Quiniou. J'espère qu'on sera à la hauteur." Et pour chanter sur le plateau de la Star Academy, la choriste euroise sera accompagnée de sa fille Elise Quiniou, qui est aussi inscrite à la chorale Chœur Couleur depuis cette année. "Je trouve ça génial qu'on puisse chanter devant un public. Y aller c'est super !" lance Elise Quiniou. "Je suis fière qu'on le fasse toutes les deux, c'est un plaisir d'y aller ensemble", complète sa maman Servanne Quiniou.

Un prochain événement le 8 mars

Ces mêmes choristes de Chœur Couleur, notamment, se produiront sur scène lors du concert 15 000 Voix pour les Légendes du Rock, au Zénith de Rouen dimanche 8 mars 2026 à 18h, aux côtés de 500 autres participants.

Galerie photos
Elise Quiniou et sa maman Servanne Quiniou vont toutes les deux se produire sur le plateau de la Star Academy vendredi 21 novembre. - Servanne Quiniou

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Star Academy. Des choristes eurois sous les projecteurs lors du prime vendredi soir : "J'espère qu'on sera à la hauteur"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple