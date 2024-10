Les Voix de Normandie. Une chorale de Fécamp brille à la "Star Academy"

"On n'a pas hésité une seconde ! C'est une vraie fête d'y aller", a confié Cécile, membre de la chorale, venue avec ses deux filles, Adèle et Célestine. "Montrer aux filles comment ça se passe à la télévision et chanter ensemble, c'est une excitation, un stress, mais surtout une grande envie de bien faire et de partager", ajoute-t-elle. Sa fille Célestine, 10 ans, était enchantée : "J'étais très joyeuse ! Je me suis dit que ce n'est pas tous les jours qu'on fait ça, et j'ai super hâte !"

Dans l'après-midi, la chorale a enregistré sa prestation avec un tableau chorégraphié, qui a ensuite été diffusé lors du prime spécial "Tous en chœur". En compagnie d'autres chorales françaises, ce sont au total 1 130 choristes qui ont uni leurs voix sur scène.

Des répétitions sous la houlette de Franck Lecacheur

Franck Lecacheur, directeur des Voix de Normandie, s'est dit fier de voir sa chorale évoluer avec succès : "En 2021, nous étions 18 ; aujourd'hui, nous sommes 83 ! Devant la forte demande, nous ouvrons d'ailleurs une nouvelle session, Les Voix de Normandie 2, accessible à tous jusqu'au 30 octobre." La chorale, qui répète habituellement dans la salle Henri Dunant à Fécamp, n'a eu qu'une répétition collective à Colleville mais a pu s'exercer individuellement grâce à des guides vocaux.

Parmi les cinq chefs d'orchestre retenus, Franck Lecacheur a dirigé ses choristes dans un spectacle grandiose, permettant aux spectateurs de découvrir l'intensité d'un chœur aux côtés des académiciens.

Un prime spécial pour un moment de partage

Le prime de la "Star Academy" a aussi été l'occasion pour les académiciens de chanter avec de grandes figures de la musique comme Kendji Girac, Jérémy Frérot, David Hallyday, et Barbara Pravi. Pour la chorale Les Voix de Normandie, cette soirée restera gravée dans les mémoires : un samedi soir festif pour les Fécampois et émouvant pour les spectateurs.

Et on en profite encore à la maison : les frissons !