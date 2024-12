Près de Caen. Cette chorale 100% féminine chante à la télé ce soir : "On l'a fait avec notre cœur"

Feront-elles briller Bourguébus ? Les 35 chanteuses de Cœur de MEP, une chorale 100% féminine représentant Musique en Plaine, un établissement d'enseignement d'art et de musique géré par Caen la Mer, participent ce vendredi 27 décembre à l'émission "La meilleure chorale de France" sur France 3.

C'est en Alsace, en novembre, que les choristes ont tourné l'émission. "On a tenté notre chance, en se disant 'Pourquoi pas ?'", se rappelle Caroline Gea, la chef de chœur. "Une chorale 100% féminine, je pense que ça retient l'attention. On dégage une énergie très positive, de joie, de partage… Et en plus on chante, mais on danse aussi !"

"C'est un véritable spectacle auditif et visuel à chaque fois", abonde Guillaume Hubert, directeur de l'école.

Deux chansons

Les choristes, toutes amateurs, interprètent deux chansons sur scène : Mamma Mia !, de la comédie musicale dédiée à ABBA, et I'm dreaming of home de Philippe Rombi. "Les filles ont tenu bon, c'était intense, vivant. Je voulais qu'elles profitent de leur moment", continue Caroline Gea. Le Cœur de MEP, qui était la surprise de la 23e case du calendrier de l'Avent de la Ville de Caen, espère bien remporter l'émission ce soir.

"On a vécu quelque chose d'extraordinaire, qui nous a soudées encore plus", poursuit Caroline Gea. "On l'a fait avec notre cœur, pour mettre en avant le partage de la musique, et montrer qu'avec du travail, même si nous ne sommes pas des professionnelles, on peut arriver à faire beaucoup de choses dans la joie et la bonne humeur."

L'émission est à suivre ce soir donc, à partir de 21h05.

