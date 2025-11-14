La France a un incroyable talent. Devenu paraplégique après un choc terrible, le Normand Five compte bien bouleverser le public

Il s'appelle Frédéric Guérin, mais tout le monde le connaît sous le nom de Five. Né à L'Aigle et grandi dans le sud de l'Eure, il est longtemps resté celui qui ne vivait que pour la moto. A trois ans, il montait déjà sur une machine. A 16 ans, il était pilote professionnel. Deux titres de champion de France, une saison victorieuse aux Etats-Unis… son avenir semblait tracé.

Mais en 2013, un départ de course aux Pays-Bas met brutalement fin à cette trajectoire. Percuté, projeté, grièvement blessé : quatre vertèbres fracturées, la moelle épinière touchée. Il devient paraplégique.

Aujourd'hui, lorsqu'il repense à ce moment, il dit simplement : "La vie réserve beaucoup de surprises. Jamais de ma vie je n'aurais pensé faire ça."

Ce "ça", c'est la musique. Et désormais, "La France a un incroyable talent".

Ecrire pour tenir debout

Après l'accident, Five passe par la rééducation, les opérations, les retours en arrière et les avancées fragiles. Mais il découvre aussi un besoin viscéral de mettre des mots sur ce qu'il vit. L'écriture devient un refuge.

Ses premiers textes sont crus, sans filtre, presque thérapeutiques. Aujourd'hui encore, il revendique cette sincérité : sa musique est le reflet d'un parcours qu'il n'a pas choisi mais qu'il assume pleinement.

Une scène nationale, un défi personnel

Cette année, Five a accepté de monter sur le plateau de "La France a un incroyable talent". Un défi étonnant pour lui, même s'il connaît déjà la scène.

Il le rappelle lui-même : "J'ai déjà fait de la scène : les premières parties de Hoshi au Zénith, des festivals, même les premières parties d'IAM à La Luciole à Alençon !"

Mais la télévision, ce n'est pas un concert. Et la pression n'a rien à voir avec celle de la moto.

"Il y a des similitudes mais aussi des différences dans le sens où il n'y a pas de compétition : je suis seulement en compétition avec moi-même. Le morceau, je l'ai déjà joué pas mal de fois sur scène, il tourne sans souci. Pas de pression particulière, mais toucher un public qui ne me connaît pas et que je ne connais pas… On ne sait jamais à quoi s'attendre."

Surtout qu'il montera sur scène en solo : "Souvent, je suis accompagné de mon batteur et de mon guitariste/clavier, mais là je suis seul avec ma clé USB."

Le rappeur, le survivant… ou les deux ?

Sa participation soulève une question que beaucoup se poseront en le découvrant : que verra le public ? L'artiste ou l'histoire derrière l'artiste ?

Five coupe court : "Les deux sont liés, très fortement liés. C'est ce que j'essaie de mettre en avant. L'objectif, c'est de me présenter en tant qu'artiste : il y a déjà beaucoup de titres qui sont sortis et qui peuvent être écoutés."

Il refuse que son fauteuil prenne toute la place mais refuse aussi de l'effacer.

Une notoriété relative… et l'impression de recommencer

Five sait qu'il a déjà une base solide de soutien. Mais devant les caméras, tout change.

"Je repars de zéro. Ce n'est pas mon public. Les gens qui me suivent regarderont mais là c'est un tout nouveau public, tout est à prouver."

Son objectif n'est pas le buzz, ni la revanche. C'est la découverte : "C'est de faire découvrir ma musique, surprendre les téléspectateurs et, derrière, être curieux de les retrouver sur scène plus tard."

Normand et fier de l'être

Five n'a jamais quitté sa région. Il y puise une force discrète, une identité solide.

Etre rappeur dans une terre rurale n'a rien d'évident. Il le reconnaît : "On a forcément moins de facilités (studios, personnes, contacts) mais maintenant, en 2025, on peut tout faire de chez soi. Ce n'est pas handicapant."

Et son lien à la Normandie est viscéral : "J'y suis né et j'y vis toujours. J'y suis revenu. Je suis ambassadeur de la Normandie ! Il y a un petit truc spécifique pour moi ici."

Son audition à "La France a un incroyable talent", c'est mardi 18 novembre sur M6 à 21h10.

Et si vous ne pouvez pas patienter, vous pouvez déjà le découvrir ici !