Télévision. Deux Normands pour les dernières auditions de "La France a un incroyable talent" !

Loisir. Mardi 18 novembre, M6 diffusera les dernières auditions de "La France a un incroyable talent". Juste avant les quarts de finale, découvrez les deux candidats normands.

Publié le 13/11/2025 à 14h09 - Par Laure
Télévision. Deux Normands pour les dernières auditions de "La France a un incroyable talent" !
La chanteuse caennaise Daysy passera les auditions mardi 18 novembre sur M6.

Mardi 18 novembre, le jury de La France a un incroyable talent composé de Marianne James, Eric Antoine, Hélène Ségara et Sugar Sammy, va distribuer les derniers tickets pour les quarts de finale.

Dans cette 6e et dernière soirée d'auditions, nous retrouvons des candidats de Normandie !

  • Five

Frédéric était un grand sportif et rêvait de faire carrière dans le motocross. Il a participé à de nombreux championnats internationaux avant qu'un grave accident, survenu aux Pays-Bas, ne le rende paraplégique. Contraint de laisser sa passion pour la moto derrière lui, il a dû tout réapprendre… et s'est découvert un nouveau moyen de s'exprimer : l'écriture, sous le nom de Five.

  • Daysy

Vous la connaissez, elle est dans notre Podcast Tendance Ouest. Passionnée de musique depuis son enfance, elle a grandi dans une famille de musiciens. Ses premières scènes remontent à ses années de lycée, et depuis, elle n'a jamais lâché le micro. Auteure accomplie, Daysy a écrit pour plusieurs artistes, dont Kendji Girac, a coécrit L'Hymne des Enfoirés et collaboré avec Pierre Garnier. Aujourd'hui, elle relève un nouveau défi. Arrivera-t-elle à embarquer le jury ?

Pour voir s'ils continueront l'aventure, rendez-vous mardi 18 novembre à 21h10 sur M6.

