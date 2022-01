[Portrait] Orne. FIVE : privé de ses jambes, l'ex champion devenu rappeur

Vrai, authentique, simple. FIVE, de son vrai nom Frédéric Guérin, a sorti le 5 novembre dernier son premier EP, soit un format musical plus court qu'un album. Intitulé FIVE, l'EP comporte… cinq titres. Né à L'Aigle le 5 décembre 1992, Frédéric Guérin laisse transparaître dans ses écrits un regard mélancolique sur sa vision du monde. Une manière de penser qui s'apparente au spleen baudelairien, puisque le rappeur de 29 ans puise sa rage de vivre dans une certaine tristesse.

3 novembre 2013, un tournant

Dès son plus jeune âge, FIVE goûte aux sports mécaniques, notamment en deux-roues. Une passion qui va le suivre jusqu'à la vingtaine. Les compétitions commencent alors qu'il n'a que six ans. Très vite, il enchaîne les victoires, gravit les échelons, au point d'atteindre un niveau professionnel dix ans plus tard. Le prodige de la moto devient champion du monde en équipe junior puis champion de France et des USA en catégorie 250. Mais le 3 novembre 2013, alors qu'il n'a que 20 ans, tout bascule. Frédéric est victime d'un grave accident lors d'une compétition aux Pays-Bas. Le bolide d'un adversaire est retombé sur son dos. Bilan : trois vertèbres cassées. Le détenteur du numéro cinq lors de la course a perdu l'usage de ses jambes. "Je n'ai plus de passion, plus de métier, qu'est-ce que je fais ?" Il s'accroche à l'espoir de remarcher un jour, mais après un an de rééducation, il plonge dans une période de "mou" où il n'évolue plus. Comme une lumière venue de nulle part, la musique lui donne un éclat de vie. "C'est arrivé petit à petit." FIVE naît six ans plus tard, en 2019.

"Je ne suis pas crédible

en tant que rappeur"

"J'ai fait un reset de ma vie", confie FIVE. L'artiste peaufine sa plume. La chanteuse Hoshi le repère sur les réseaux sociaux, lors du premier confinement au printemps 2020. "Chaque instant de la journée est propice à l'écriture", souligne-t-il. Ses idées sont en constante ébullition. Critique d'une génération surconnectée dans le morceau Feed, aspirations pour un avenir meilleur dans Après la pluie et confessions sur son parcours dans le single À côté, FIVE choisit ses thématiques avec soin. Son accident est devenu une source d'inspiration, lui a donné la force de s'élever dans l'univers prisé de la musique. Celui qui ne se sent "pas crédible en tant que rappeur" mais avoue dans le titre Chrome être "un rappeur sans jambe qui leur botte le…" est invité en première partie des concerts d'Hoshi, début 2022. Après la pluie survenue en 2013, le ciel vient de se dégager.