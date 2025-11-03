Alençon. Gagnez vos 2 places pour assister au concert de JERRON PAXTON à La Luciole

Américain d'origine louisianaise, Jerron Paxton est un artiste aux multiples talents : le chant, la guitare, le banjo, l'harmonica, le piano et les percussions.

Son registre, le country blues se distingue aisement grâce à son jeu de guitare parfaitement maîtrisé et à son chant pronfond chargé d'émotion.

Son dernier album "Things Done Changed" nous transporte dans une autre époque où le jazz et le blues étaient bien plus que de la musique mais une façon de vivre à part entière.

Avec ses chansons, c'est une tradition musicale vieille d’un siècle qui s’invitent sur scène.

Date : le 13 novembre à 20h30 à La Luciole, Alençon.

