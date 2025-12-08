En ce moment Dis moi encore que tu m'aimes Gaëtan ROUSSEL
Alençon. Gagnez 2 places pour le concert de SOLANN à La Luciole

En partenariat avec Tendance Ouest, venez écouter Solann, interprète du titre "Les Ogres", à La Luciole.

Publié le 08/12/2025 à 09h00
SOLANN

Avec sa voix envoûtante, Solann inscrit son nom parmi les figures majeures de la scène pop-folk française. 

Dès son premier album "Si on sombre ce sera beau", l’artiste s’est imposée par des mélodies délicates et des textes profondément intimes. Sacrée révélation féminine des Victoires de la musqiue 2025, elle poursuit sa conquête avec une tournée remarquée et une présence scénique magnétique.

Première partie : VANILLE

Vanille, autrice, compositrice et interprète, écrit une musique pop, solaire, douce et vibrante. Elle s'inspire de la chanson française, du blues africain, de la bossa et des rythmes latins.

Elle transforme les émotions brutes en mélodies sensibles, les instants suspendus en refrains contagieux.

Date : le 18 décembre à 20h30 à La Luciole, Alençon.

⇒ Pour tentez de gagner vos 2 places, de concert, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le 12 décembre.

