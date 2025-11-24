Alençon. Gagnez vos 2 places pour THE INSPECTOR CLUZO à La Luciole

En ce moment Sapphire Ed Sheeran
En partenariat avec Tendance Ouest, venez passer une soirée rock en compagnie de THE INSPECTOR CLUZO à La Luciole.

Publié le 24/11/2025 à 09h00
THE INSPECTOR CLUZO

Après une tournée internationale à succès, The inspector Cluzo revient avec un 10e album "Less is more"qui aborde les thèmes de prédilection du groupe : la post-croissance et le développement durable. Ils reflètent le mode de vie à la ferme avec des valeurs écologique et humaines.

Sur scène, le duo gascon offre une énergie brut et une musique sincère.

Première partie : GRANT HAUA

Pour la première partie de ce concert, venez écouter le blues de Grant Haua dont l'album "Awa blues" a été élue parmi les meilleurs albums de l'année 2021. C'est un chanteur et guitariste néo zelandais avec une voix puissante, profonde et chaleureuse.

Date : le 6 décembre à 20h30 à La Luciole, Alençon.

⇒ Pour tentez de gagner 2 places pour assister à ce concert, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le 28 décembre.

