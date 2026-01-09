Alençon. Gagnez 2 places pour le concert de 2L à La Luciole

Révélée lors de sa participation à l'émission "Nouvelle École" sur Netflix, la rappeuse 2L s'impose comme l'une des voix émergentes du rap français.
Grâce à son rap fort, engagé, technique et avec une plume aigusée elle a su acquérir un large public. Elle est également la co-fondatrice du collectif Le Secteur, un collectif regroupant de jeunes rappeurs, compositeurs, interprètes et vidéastes.
Venez découvrir cette artiste où engagement et créativité se rencontrent.
Date : le 22 janvier à 20h30 à La Luciole.
⇒ Pour tentez de gagner vos 2 places de concert, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.
Tirage au sort le 15 janvier.
