Alençon. Gagnez vos 2 places pour assister au concert de MIKI à La Luciole

En partenariat avec Tendance Ouest, venez assister au concert de MIKI à La Luciole.

Publié le 01/12/2025 à 09h00
MIKI

L'artiste franco-coréenne Miki s'est révélée ces dernières années part sa singularité et ses titres originaux inspirées par la culture japonaise (film d'animation, jeux vidéos, mangas) dont le style oscille entre la synth-pop, le rap et la techno.

En 2025, Miki sort deux albums EP "Scorpion ascendant scorpion" et "Graou" qui confirment son succès et enchâine les concerts et se prépare à sortir son premier album studio.

Sur scène, avec une liberté de ton, elle aborde autant les sujets lourds que les sujets légers avec distance et auto-dérision.

Première partie : SHENG

En première partie de Miki, venez découvrir Sheng, une artiste franco-chinoise au style hyperpop qui chante aussi bien en français qu'en mandarin permettant d'apporter un clin d'oeil à son héritage culturel. 

Date : le 12 décembre à 20h30 à La Luciole, Alençon.

⇒ Pour tentez de gagner vos places pour ce concert, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le 5 décembre.

