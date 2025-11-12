En ce moment Mille fois M POKORA
Rouen. Au festival This is England, 58 courts-métrages à traduire : dans la fabrique du sous-titrage

Culture. Le festival This is England revient à Rouen du samedi 15 au dimanche 23 novembre pour mettre à l'honneur le court-métrage britannique. Au total, 58 films sont sélectionnés et doivent être traduits. Un travail de longue haleine.

Publié le 12/11/2025 à 10h00
Fanny Popieul, est la programmatrice du Festival This is England et adaptatrice de l'audiovisuel. Elle traduit également quelques films du festival.

Du samedi 15 au dimanche 23 novembre, le festival This is England revient à Rouen pour mettre à l'honneur le court-métrage britannique. Les cinémas l'Omnia et le Kinepolis diffuseront les 58 films sélectionnés, ce qui nécessite de les sous-titrer. Un travail de quatre mois mené par une équipe de quinze bénévoles passionnés, principalement des professeurs d'anglais. Cet exercice va bien au-delà de la simple traduction. "Un bon sous-titrage ne doit pas faire mal à la tête, ni perdre le spectateur dans sa lecture," explique Fanny Popieul, programmatrice et professionnelle de l'adaptation sous-titrée. La durée d'un court-métrage varie entre 1,30 et 29min. "Il faut compter une journée de travail par film sous-titré", ajoute-t-elle.

• A lire aussi : This is England, le court-métrage britannique à l'honneur

Traduire les nuances des films

Le défi principal est de rester concis pour que le texte ne soit pas "indigeste et illisible", explique Fanny Popieul, "tout en préservant le sens profond, les jeux de mots et les références culturelles britanniques. C'est un exercice d'équilibriste pour que le spectateur ait la meilleure expérience possible", ajoute-t-elle. Les traducteurs peuvent être confrontés aux différences culturelles, comme l'adaptation de marques de produits iconiques dans une langue qui n'ont pas d'homologue dans une autre. "Cela demande non seulement une excellente maîtrise de l'anglais, mais aussi et surtout un excellent écrit français pour réussir cette transposition linguistique et culturelle", confie Fanny Popieul.

L'harmonisation finale pour la cohérence

Une fois que les sous-titres de tous les films sont écrits par les bénévoles, Fanny Popieul intervient pour la phase d'harmonisation. "Cette étape assure que l'ensemble des films présente le même registre et la même ponctuation", affirme-t-elle. Un travail parfois long mais surtout minutieux. 

