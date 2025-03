Rouen. Festival A l'Est : des pépites à voir pour "prendre le pouls du monde"

Cette nouvelle sélection de films inédits à Rouen témoigne d'un monde en pleine mutation. Si le festival A l'Est favorise la diversité, il n'en promeut pas moins des sujets de société. "Cette année, les films choisis traitent en particulier de la déshumanisation de la société, d'une perte de repères et de la quête d'identité", précise David Duponchel, directeur de l'événement. Ce festival a pour ambition d'ausculter le monde, de lui prendre le pouls. Depuis maintenant 18 éditions, A l'Est accueille à la fois des films d'Europe de l'Est et d'Amérique latine, "le festival ayant essaimé au Pérou et en Colombie".

Enfin, comme l'an passée, le festival rend hommage aux adaptations à l'écran d'œuvres littéraires. Après Milan Kundera, c'est Kafka qui est à l'honneur avec belle sélection de films issus de son répertoire dont L'Audience, adapté au cinéma par Marco Ferreri.

Pratique. Jusqu'au 16 mars. A l'Omnia, à l'Ariel et à l'Auditorium du musée des Beaux-Arts. france.alestfestival.com