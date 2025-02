Rouen. Elles font leur cinéma : un festival de films de femmes pour ouvrir nos horizons

Promouvoir les films réalisés par des femmes sur des sujets féministes, tel est l'objectif du festival rouennais Elles font leur cinéma qui aura lieu de vendredi 28 février à dimanche 2 mars.

Un festival engagé

Pour l'association, ce festival est le plus gros événement de l'année mais ses membres s'investissent également pour défendre la parole féminine lors des journées du matrimoine, à l'occasion du mois de la femme ou dans le cadre de Rouen donne des Elles. "Tous les films présentés traitent des femmes, de leur place dans la société, de leurs combats, de leurs engagements et de leur créativité", souligne Claude Beuzelin, investie depuis toujours au sein du festival.

Des pépites du bout du monde

Cette année, six longs-métrages dont quatre documentaires et une séance de courts-métrages seront à découvrir à l'Omnia, en centre-ville de Rouen. "Les films sélectionnés par le comité de programmation sont récents et tout à fait inédits en France, certains n'ont d'ailleurs même pas de distributeurs et ne seront projetés que dans des festivals", précise la passionnée. Pour dénicher ces pépites qui nous emmènent autour du monde, du Brésil au Japon, les membres de l'association se plient à un fastidieux travail de prospection : "Nous privilégions la qualité technique et plastique de l'œuvre cinématographique aussi bien que son discours." En témoignent les récompenses ou distinctions déjà accordés à certains : Manas, prix de la meilleure réalisation à Venise en 2024, ou Black box diaries, nommé aux Oscars 2025.

Ouvrir le débat

Toutes les séances sont suivies d'un débat, de préférence avec les réalisatrices et parfois aussi avec des intervenants choisis en fonction des thèmes abordés : "Par exemple pour Witches, qui parle de la psychose post-partum, des professionnels de santé sont conviés. Pour Black box diaries, ce sera une juriste spécialisée dans le droit des femmes. Quant au film Manas présenté en avant-première, nous organiserons l'échange par visio avec la réalisatrice brésilienne : une autre option possible pour nous réunir quand la distance nous sépare."

Du 28 février au 2 mars. Cinéma Omnia à Rouen. 4,5 à 6€. omnia-cinemas.com