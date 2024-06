Seine-Maritime. Ils ont réalisé leur premier long-métrage, le film de ces deux jeunes Rouennais diffusé à l'Omnia

"C'est comme un rêve éveillé", raconte Max Vandenhaute, 21 ans. Avec son ami Hugo Lefaudeux, 21 ans aussi, ils ont réalisé leur premier long-métrage, nommé Versus. Il sera projeté en avant-première au cinéma Omnia de Rouen samedi 22 juin à 11h. Un moment d'échanges est prévu à l'issue de la projection.

"Nous sommes passionnés de cinéma"

"Nous qui sommes passionnés de cinéma, on a toujours vu nos icones au grand écran et, pour la première fois, les stars, ce sera nous. Ça va nous faire bizarre de voir notre visage sur un écran de 10m de large", lance Max Vandenhaute. Pour ce projet, il avait plusieurs casquettes, en étant à la fois acteur et coréalisateur.

Avant la sortie de Versus, "on a fait une série de six épisodes sur les cartels mexicains. Elle s'appelait Plata", poursuit-il. Ensuite, avec Hugo Lefaudeux, "on a enchaîné avec un court-métrage, Risques, puis est venu ce premier long-métrage, Versus", relate Max. Pour Hugo Lefaudeux, le fait que l'avant-première se fasse à l'Omnia "est une étape. Ça a permis à certains acteurs de confirmer leur voie professionnelle".

Un tournage entre Paris et Londres avec un budget serré

Pour ce premier long-métrage, les deux amis rouennais ont tourné les scènes entre Paris et Londres pendant près de 10 jours avec un budget qui s'élève à un peu plus de 2000 euros. "Nous avons aussi eu une subvention de la part de la mairie d'Isneauville, la seule", précise Hugo. Elle représente environ 500 euros. "Au niveau du budget, tout sort de notre poche mais heureusement, on a travaillé avec Sacha Preel, monteur et vidéaste", ajoute-t-il. Un plus pour l'équipe au vu des prix de location de matériel vidéo.

"On a voulu montrer les grandes difficultés à Paris et Londres pour les jeunes"

"Versus, c'est comme une histoire à raconter. Avec Ali Salman [Londonien qui a travaillé en tant que producteur et réalisateur, NDLR], on s'est rencontrés lorsque j'étais en voyage au Mexique", indique Hugo. Après avoir longuement échangé sur divers sujets dont la mode et le cinéma, ils ont décidé de s'associer pour créer un long-métrage.

"Versus, c'est l'histoire d'un groupe de Français qui travaillent dans la prostitution et qui ont envie de redorer leur blason en se lançant dans la mode, indique Max. Le protagoniste va se rappeler qu'il avait rencontré un Londonien à la Fashion week l'an dernier et il va le contacter." Mais rien ne va se passer comme prévu. A travers ce projet, "on a voulu montrer les grandes difficultés qu'il y a dans les grandes métropoles comme Paris et Londres pour les jeunes qui se lient à des activités légales ou illégales", assure Max.

Une autre avant-première aura lieu jeudi 27 juin, au cinéma Le Brady à Paris. Le film sortira officiellement dimanche 30 juin sur YouTube.