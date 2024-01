Seine-Maritime. Quel bilan en 2023 pour les cinémas Pathé Docks et l'Omnia ?

En ce début d'année 2024, l'heure est au bilan. En 2023, après la Covid, les spectateurs ont de nouveau fréquenté les salles de cinéma en Seine-Maritime. A Rouen comme au Havre, les chiffres sont plutôt positifs.

"2023 a été une année excellente"

Hervé Aguillard est le directeur du cinéma Omnia à Rouen. Selon lui en 2023, près de 280 400 spectateurs ont été accueillis.

"2023 a été une année excellente. Ça a été une année record depuis la création de l'Omnia puisqu'on a enregistré 280 400 spectateurs, ce qui est très élevé pour une salle art et essai, souligne fièrement Hervé Aguillard, directeur du cinéma Omnia à Rouen. C'est aussi la récompense d'une fidélité d'un public qui nous suit depuis toujours." Pour le professionnel, cette hausse de fréquentation est aussi due au fait "qu'il y a une conquête d'un nouveau public", liée notamment aux importants travaux réalisés à l'Omnia entre 2020 et 2022.

Du côté des cinémas Pathé Docks, à Rouen comme au Havre, "on est en progression de près de 10 % par rapport à 2022, donc c'est très positif", livre Servanne Fouyer, directrice des cinémas Pathé Rouen, Grand-Quevilly et Le Havre, précisant : "On a fait près de 700 000 entrées à Rouen et, au Havre, environ 400 000."

Les films qui ont le plus marché

Servanne Fouyer est la directrice du cinéma Pathé des Docks Vauban au Havre. Selon elle, l'année 2023 a été positive avec, à Rouen, près de 700 000 entrées comptabilisées et, au Havre, environ 400 000.

A l'Omnia, trois films se sont démarqués en termes de fréquentation. "La Palme d'or du festival de Cannes Anatomie d'une chute de Justine Triet, ensuite Oppenheimer de Christopher Nolan et là, c'est une surprise, Le garçon et le héron d'Hayao Miyazaki", énumère Hervé Aguillard. Aux cinémas Pathé Docks de Rouen et du Havre, "Avatar 2 : la voie de l'eau a fait une très belle performance, suivi de Super Mario même si au niveau national, c'était l'inverse, affirme Servanne Fouyer. On a eu aussi un gros succès inattendu, c'est Barbie, ou encore Les gardiens de la Galaxie pour Le Havre et Oppenheimer pour Rouen".

Pour 2024, le second volet du film Dune est attendu, "mais on est sur des interrogations concernant sa sortie car il y a eu un mouvement de grève aux Etats-Unis" du côté des scénaristes et des acteurs qui manifestaient, entre autres, contre des salaires à la baisse et pour une meilleure sécurité de l'emploi.