Près de Caen. Un piéton, percuté par un automobiliste, grièvement blessé

Un accident est survenu aux alentours de 7h30 jeudi 6 novembre dans l'agglomération caennaise. Un conducteur a percuté un piéton qui se trouvait au niveau de la route de Rouen, à Giberville.

La victime, âgée de 47 ans, a été prise en charge par les secours. Considéré comme blessé grave, l'homme a été transporté médicalisé par le SMUR en direction du CHU de Caen.

L'automobiliste a lui été entendu par les forces de l'ordre, mais pas interpellé. L'enquête se poursuit pour établir les circonstances de cet accident survenu alors qu'il faisait encore nuit, et que l'éclairage public n'était pas encore allumé. Il n'y aurait pas de témoin direct pour aider les policiers à y voir plus clair.

