Cotentin. Une septuagénaire grièvement blessée après avoir été percutée par un automobiliste

Un grave accident s'est déroulé dans la rue Centrale des Pieux, dans la Manche. Samedi 25 octobre, aux alentours de 17h, une femme de 70 ans a été percutée par le conducteur d'une voiture. Sérieusement blessée, la septuagénaire a été prise en charge par une dizaine de sapeurs-pompiers. Elle a été transportée médicalisée en direction du CHPC, le Centre hospitalier public du Cotentin, à Cherbourg.

L'autre victime emmenée à l'hôpital

Le conducteur du véhicule, un homme âgé de 44 ans, a lui aussi été dirigé vers l'hôpital. Considéré dans "un état léger" par les pompiers, l'homme était choqué après l'accident.