Près de Vire. Une femme de 80 ans renversée par une voiture

Mercredi 5 novembre à Condé-sur-Noireau, le conducteur d'une voiture a renversé accidentellement une femme de 80 ans aux alentours de 16h.

La victime, qui était à pied au moment de l'accident, a été prise en charge par les secours dans un état grave et transportée à l'hôpital de Flers en urgence absolue.

Le conducteur, un homme de 37 ans, était lui indemne.