En ce moment Feel Good Charlotte CARDIN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Ciel. Un des plus beaux spectacles célestes de l'année observable à l'œil nu en Normandie : la super lune du castor !

Société. Mercredi 5 novembre 2025, en Normandie et partout en France, préparez-vous à observer l'un des plus beaux spectacles célestes de l'année : la super lune du castor, la pleine lune la plus grande et la plus lumineuse de 2025, visible à l'œil nu dès la tombée de la nuit.

Publié le 05/11/2025 à 17h09 - Par Mathilde Rabaud
Ciel. Un des plus beaux spectacles célestes de l'année observable à l'œil nu en Normandie : la super lune du castor !
En Normandie ce 5 novembre : la super lune du castor promet un spectacle céleste à ne pas manquer. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ce mercredi 5 novembre, notre satellite naturel s'offre un rendez-vous rare : la pleine lune coïncide avec son périgée (c'est-à-dire le point de son orbite le plus proche de la Terre) résultant en une apparence légèrement agrandie et beaucoup plus lumineuse que d'habitude.

Selon les calculs récents, la distance sera d'environ 356 833km à son point le plus proche. Pour les observateurs normands, c'est donc une occasion de porter le regard vers le ciel et de profiter d'un moment d'émerveillement simple, dans la douceur automnale.

Comment et quand l'observer depuis la Normandie

Même si le moment de la plus grande proximité est fixé à l'après-midi (vers 14h19 à l'heure de Paris), l'observation sera possible dès la tombée de la nuit. Dans notre région, confortable repère : prévoyez un horizon dégagé vers l'est ou l'ouest, idéalement loin des lumières urbaines.

Dans les sources nationales on évoque un lever de lune vers 16h30-18h30 selon la région.

Bonus : si la lune est basse à l'horizon, elle apparaîtra plus "grosse" à l'œil, phénomène appelé "illusion lunaire".

Pourquoi l'appelle-t-on "lune du castor" ?

Ce nom poétique vient des traditions nord-américaines : en novembre, les castors préparent leurs barrages avant l'hiver, et les colons ou peuples indigènes de l'Amérique du Nord utilisaient la pleine lune de cette période pour repérer leurs activités.

Pour nous, en Normandie ou ailleurs en France, ce surnom rappelle que la nature entre dans une phase de calme et de préparation à l'hiver : un symbole à savourer sous nos latitudes.

Conditions météo et bons coins normands pour observer

En Normandie, comme partout en France, la visibilité dépendra bien sûr du ciel. Les reportages météo évoquent un ciel parfois voilé à l'ouest du pays, ce qui pourrait toucher notre région selon les conditions du soir.

Quelques conseils pratiques pour en profiter :

  • Choisissez un endroit sombre, éloigné de l'éclairage public.
  • Un lieu avec une vue dégagée vers l'horizon est préférable (plage, falaise, bocage ouvert).
  • Arrivez juste au moment du lever de la lune pour capter la teinte légèrement orangée quand elle est basse.

Même sans matériel d'astronomie, un smartphone ou un appareil photo peut capter quelques clichés sympathiques.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Table noyer 8 places + 8 chaises +1
Table noyer 8 places + 8 chaises +1 La Ciotat (13600) 480€ Découvrir
Tronçonneuse tarmique
Tronçonneuse tarmique Blangy-sur-Bresle (76340) 200€ Découvrir
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Ciel. Un des plus beaux spectacles célestes de l'année observable à l'œil nu en Normandie : la super lune du castor !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple