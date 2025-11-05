Ciel. Un des plus beaux spectacles célestes de l'année observable à l'œil nu en Normandie : la super lune du castor !

Ce mercredi 5 novembre, notre satellite naturel s'offre un rendez-vous rare : la pleine lune coïncide avec son périgée (c'est-à-dire le point de son orbite le plus proche de la Terre) résultant en une apparence légèrement agrandie et beaucoup plus lumineuse que d'habitude.

Selon les calculs récents, la distance sera d'environ 356 833km à son point le plus proche. Pour les observateurs normands, c'est donc une occasion de porter le regard vers le ciel et de profiter d'un moment d'émerveillement simple, dans la douceur automnale.

Comment et quand l'observer depuis la Normandie

Même si le moment de la plus grande proximité est fixé à l'après-midi (vers 14h19 à l'heure de Paris), l'observation sera possible dès la tombée de la nuit. Dans notre région, confortable repère : prévoyez un horizon dégagé vers l'est ou l'ouest, idéalement loin des lumières urbaines.

Dans les sources nationales on évoque un lever de lune vers 16h30-18h30 selon la région.

Bonus : si la lune est basse à l'horizon, elle apparaîtra plus "grosse" à l'œil, phénomène appelé "illusion lunaire".

Pourquoi l'appelle-t-on "lune du castor" ?

Ce nom poétique vient des traditions nord-américaines : en novembre, les castors préparent leurs barrages avant l'hiver, et les colons ou peuples indigènes de l'Amérique du Nord utilisaient la pleine lune de cette période pour repérer leurs activités.

Pour nous, en Normandie ou ailleurs en France, ce surnom rappelle que la nature entre dans une phase de calme et de préparation à l'hiver : un symbole à savourer sous nos latitudes.

Conditions météo et bons coins normands pour observer

En Normandie, comme partout en France, la visibilité dépendra bien sûr du ciel. Les reportages météo évoquent un ciel parfois voilé à l'ouest du pays, ce qui pourrait toucher notre région selon les conditions du soir.

Quelques conseils pratiques pour en profiter :

Choisissez un endroit sombre, éloigné de l'éclairage public.

Un lieu avec une vue dégagée vers l'horizon est préférable (plage, falaise, bocage ouvert).

Arrivez juste au moment du lever de la lune pour capter la teinte légèrement orangée quand elle est basse.

Même sans matériel d'astronomie, un smartphone ou un appareil photo peut capter quelques clichés sympathiques.