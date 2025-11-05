En ce moment Soleil Bleu LUIZA & BLEU SOLEIL
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[Photos] Près de Rouen. Le Centre hospitalier du Rouvray ouvre une nouvelle unité pour les crises psychiques et suicidaires

Santé. Le Centre hospitalier du Rouvray, spécialisé en psychiatrie, à Sotteville-lès-Rouen, franchit une nouvelle étape dans la prise en charge des crises psychiques et suicidaires avec l'ouverture, mercredi 5 novembre, d'une nouvelle Unité de court séjour (UCS).

Publié le 05/11/2025 à 16h55 - Par Margaux Fresnais
[Photos] Près de Rouen. Le Centre hospitalier du Rouvray ouvre une nouvelle unité pour les crises psychiques et suicidaires
L'équipe du Centre hospitalier du Rouvray à Sotteville-lès-Rouen, qui porte ce projet d'Unité de court séjour depuis deux ans.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

L'Unité de court séjour (UCS), ouverte mercredi 5 novembre au Centre hospitalier du Rouvray à Sotteville-lès-Rouen, a pour vocation d'accueillir des patients majeurs (à partir de 18 ans) qui présentent un état de crise psychique ou suicidaire nécessitant une hospitalisation. Il s'agit d'une prise en charge pluridisciplinaire avec des entretiens et des évaluations quotidiennes voire pluriquotidiennes, impliquant des médecins psychiatres, des infirmiers spécialisés, des assistants sociaux et des psychologues. L'idée est de proposer une prise en charge intensive, courte, complète et efficace pour répondre aux besoins des patients, "qui étaient contraints de décliner les propositions d'hospitalisation longue en raison d'obligations personnelles ou professionnelles", souligne Guillaume Cabutto, praticien hospitalier psychiatre. "L'hospitalisation est souvent le point de départ du parcours de soins. Elle se doit d'être adaptée et rapidement accessible face à l'urgence", ajoute-t-il.

Une unité pour rassurer les patients

Ce service permet de donner des réponses claires, rapides et de rassurer les patients sur leur prise en charge dès leur arrivée aux urgences. "Les patients arrivent aux urgences avec beaucoup de questions : 'Combien de temps je vais rester ?' 'Avec qui je vais être ?'", détaille Claire Georgin, médecin psychiatre et responsable du service de soins non programmés. Selon elle, "la plupart des patients n'ont pas envie de se retrouver ni longtemps hospitalisé ni mélangé avec des patients qui auront d'autres pathologies ou qui seraient là depuis longtemps". Une hospitalisation plus fluide, plus courte entre 7 à 10 jours, répond aux besoins de ces patients.

L'Unité de court séjour est implantée au 2e étage du bâtiment Artaud, du Centre hospitalier du Rouvray à Sotteville-lès-Rouen.L'Unité de court séjour est implantée au 2e étage du bâtiment Artaud, du Centre hospitalier du Rouvray à Sotteville-lès-Rouen.

Un parcours de soins fluidifié

L'objectif principal de l'UCS est de faire passer le moment de crise et non de "régler l'intégralité des problèmes psychiques", affirme Claire Georgin. Une fois la phase aiguë stabilisée, "le patient est rapidement orienté vers des soins ambulatoires comme des consultations en centre médico-psychologique, médecins psychiatres, infirmiers et/ou psychologues", confie-t-elle.

• A lire aussi. Près de Rouen. "Pourquoi les jeunes souffrent-ils ?" : La première Maison de la recherche en santé mentale de Normandie a été inaugurée

Répondre à l'urgence du territoire normand

Dans une année 2025 où la santé mentale est reconnue grande cause nationale, cette nouvelle unité répond au besoin crucial de fluidification des parcours de soins, notamment en Normandie, région confrontée à un taux de suicide particulièrement élevé. En 2023, 521 cas ont été recensés, soit un taux de 15 pour 100 000 habitants selon Santé publique France.

L'Unité de court séjour dispose dans un premier temps de 12 lits et compte par la suite atteindre une capacité de 20 lits.L'Unité de court séjour dispose dans un premier temps de 12 lits et compte par la suite atteindre une capacité de 20 lits.

L'Unité de court séjour démarre avec une capacité de 12 lits mais avec l'ambition d'atteindre les 20 lits d'ici les prochaines années.

Galerie photos
L'Unité de court séjour dispose dans un premier temps de 12 lits et compte par la suite atteindre une capacité de 20 lits. L'Unité de court séjour est implantée au 2e étage du bâtiment Artaud, du Centre hospitalier du Rouvray à Sotteville-lès-Rouen.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Table noyer 8 places + 8 chaises +1
Table noyer 8 places + 8 chaises +1 La Ciotat (13600) 480€ Découvrir
Tronçonneuse tarmique
Tronçonneuse tarmique Blangy-sur-Bresle (76340) 200€ Découvrir
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
[Photos] Près de Rouen. Le Centre hospitalier du Rouvray ouvre une nouvelle unité pour les crises psychiques et suicidaires
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple