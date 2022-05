[Enquête] Rouen. Vivre avec son handicap psychique et s'intégrer

Reconnus comme un handicap depuis 2005, les troubles psychiques restent encore un frein à l'insertion sociale et professionnelle. À Rouen, les soignants du Centre hospitalier du Rouvray, qui interviennent sur l'agglomération rouennaise, le pays de Bray et le pays de Caux, sont confrontés de façon récurrente à ces difficultés. Une fois sortis de l'hôpital, leurs patients peinent à trouver une voie vers l'emploi et à atteindre une insertion durable dans la cité, notamment en raison d'une mauvaise perception de la maladie psychique et de nombreux clichés qui perdurent encore. Dans ces conditions, convaincre un employeur pour décrocher un emploi ou même un bailleur pour se loger relève de la gageure.

La réhabilitation par le travail

Pourtant, si "on ne guérit pas de la maladie psychique", comme l'explique Émeline Charron du Samsah, Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés à La Clé (voir par ailleurs). "On peut se rétablir par l'activité, par le lien social, par l'insertion professionnelle."

Heureusement, depuis plusieurs années, les dispositifs et structures d'accompagnement se multiplient pour faire sortir de l'isolement les personnes en situation de handicap psychique. Dans les locaux de l'association La Clé, le Samsah s'est récemment ouvert à l'orientation professionnelle. "On accompagne vers les dispositifs de l'emploi, mais on ne met pas dans l'emploi", tempère Émeline Charron, représentante du Samsah. "On accompagne les bénéficiaires pendant un contrat d'un an", explique l'éducatrice. "On travaille beaucoup sur le quotidien, l'hygiène, l'observance des traitements qui est le point de départ de l'insertion sociale ou professionnelle." Si l'accompagnement n'est pas pérenne, "la maladie, elle, l'est", explique le docteur Kora Senet.

"Tout peut être un obstacle"

Le contact avec les collègues, le bruit, l'affluence dans les transports "Tout peut-être un obstacle pour eux", explique le docteur Kora Senet, psychiatre à l'association La Clé. "On est des béquilles, des fois, on essaye d'en enlever une puis les deux. On tâtonne", renchérit Émeline Charron. L'intégration est d'autant plus difficile que pour certains, les hospitalisations ont été longues. On parle alors de plusieurs années. "Quand on est hospitalisé, on ne fait plus de course, on ne fait plus à manger, on ne fait plus rien", explique le docteur Kora Senet.

Tout le quotidien est à réapprendre, ce qui représente un travail conséquent. Au Samsah, on oriente les bénéficiaires vers les Esat, Établissements et services d'aide par le travail. "C'est là que l'intégration est la meilleure, de notre point de vue", selon Émeline Charron.

Les Esat sont un des exemples de tremplin vers le milieu ordinaire de travail, mais c'est aussi une question de choix et de volonté. Il est rare qu'une personne souffrant de handicap psychique se voit imposer une intégration professionnelle non désirée.