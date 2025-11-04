Normandie. 27 500 emplois, plus de 6 000 embauches, le secteur agroalimentaire recrute et le fait savoir

En ce moment Viens on essaie (feat Julien Doré) VITAA
Economie. Jusqu'au vendredi 7 novembre a lieu la semaine de l'emploi agroalimentaire. France Travail et les entreprises de ce secteur mettent le focus sur leurs nombreux besoins de main-d'œuvre en Normandie.

Publié le 04/11/2025 à 11h28, mis à jour le 04/11/2025 à 11h54 - Par Thibault Lecoq
Les entreprises de l'agroalimentaire ont embauché plus de 6 000 personnes de septembre à juin 2025, hors intérim, et cherchent toujours de la main-d'oeuvre. C'est le cas chez Lis Lesaffre à Cérences. - Thibault Lecoq

La semaine de l'emploi dans l'agroalimentaire a commencé lundi 3 novembre et jusqu'au vendredi 7. Il s'agit d'une semaine organisée par France Travail, l'association régionale des entreprises agroalimentaires (Aréa) de Normandie, les missions locales ou encore Cap emploi. Elle permet de présenter ce secteur très porteur en Normandie.

L'entreprise LIS Lesaffre produit des poudres en séchant des liquides.L'entreprise LIS Lesaffre produit des poudres en séchant des liquides. - Thibault Lecoq

"C'est le premier industriel normand"

"C'est le premier industriel normand avec à peu près 27 500 salariés en Normandie, explique Séverine Prodhomme responsable emploi formation à l'Aréa Normandie. Historiquement, il y a un nombre d'entreprises très important, 613 aujourd'hui, avec des toutes petites. Une ferme qui fait de la transformation, c'est une entreprise agroalimentaire. Et puis il y a des entreprises à plus de 2 000 salariés", détaille-t-elle. Dans la Manche, cela représente 9 000 emplois.

Pour de nombreuses tâches, il faut de la main-d'œuvre humaine et l'automatisation n'est pas possible.Pour de nombreuses tâches, il faut de la main-d'œuvre humaine et l'automatisation n'est pas possible. - Thibault Lecoq

"Il y a des besoins permanents"

"Il y a des besoins permanents et une recherche des entreprises constante sur des postes de type opérateur, conducteur de ligne et technicien de maintenance. Finalement, on continue à avoir un nombre croissant de collaborateurs. On recrute car il y a des nouveaux marchés, des nouvelles technologies. On recrute aussi car il y a des départs en retraite, donc c'est un flux permanent, dans les 10 années à venir qui va un peu s'intensifier", analyse Séverine Prodhomme.

Des formations proposées

France Travail est présent pour aider les candidats à se former pour intégrer ces métiers. "Nous avons des formations sur mesure qui permettent d'occuper les postes de travail", promet Samir Ghalem, le directeur de France Travail dans la Manche. De nombreux événements sont organisés dans la région pour présenter les métiers de l'industrie agroalimentaire : job dating, visite d'entreprise.

Immersion chez LIS Lesaffre

L'entreprise LIS Lesaffre à Cérences embauche régulièrement des salariés pour produire ses poudres, notamment dans les tours de séchage. LIS Lesaffre produit aussi des levures boulangères, un pain sur trois dans le monde les utilise.

Immersion dans une tour de séchage chez LIS Lesaffre

C'est une entreprise qui se porte bien, un projet de nouvelle unité de séchage doit bientôt voir le jour.

L'entreprise LIS Lesaffre produit des poudres en séchant des liquides. - Thibault Lecoq Pour de nombreuses tâches, il faut de la main-d'œuvre humaine et l'automatisation n'est pas possible. - Thibault Lecoq

