Caen. La 10e journée des jobs étudiants est organisée jeudi

Economie. Le campus 1 de l'Université de Caen sera le théâtre d'un job dating étudiant le 11 septembre.

Publié le 09/09/2025 à 19h00
Caen. La 10e journée des jobs étudiants est organisée jeudi
L'Université de Caen accueille un job dating pour les étudiants le 11.

Pour la dixième fois, l'Université de Caen, le Crous Normandie et Infos Jeunes Normandie organisent conjointement une Journée des jobs étudiants, à la Bulle, dans le bâtiment l'Oxygène au sein du campus 1, jeudi 11 septembre. Celle-ci se déroulera de 12h à 17h, permettant aux jeunes d'être en relation avec de nombreux employeurs, alors qu'environ 50% d'entre eux travaillent en parallèle de leurs études. Un coaching CV sera proposé, tandis qu'un photographe sera présent afin de réaliser des photos professionnelles. La semaine suivante, jeudi 18 septembre, de 19h à 23h, les étudiants sont invités au sein de l'hôtel de Ville, lors d'une soirée festive et participative, avec un cocktail et une petite restauration. 

