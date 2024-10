Trophées de l'Agroalimentaire. Skyr, vermouth, infusion de chocolat… Découvrez les innovations 100% normandes bientôt dans vos assiettes

L'événement a pour but d'encourager les entreprises à adopter des pratiques responsables et sociétales, répondant ainsi aux enjeux contemporains de l'agroalimentaire. Jean-Christophe Lagarde, président de l'AREA Normandie, a souligné l'importance de naviguer dans un monde en constante évolution : "L'heure est au croisement de toutes les intelligences pour réduire les incertitudes et gagner en efficacité."

Des bonnes pratiques qui font la différence

Isigny Sainte-Mère à l'honneur

Dans la catégorie "bonnes pratiques sociétales", Isigny Sainte-Mère a été primée pour sa démarche Isywatt, visant à réduire de 20% la consommation d'eau d'ici 2025. Le jury a salué l'initiative structurée et ses résultats tangibles. La coopérative a également été récompensée pour avoir mis à disposition de ses employés un service de restauration accessible 24/7 via une application.

Cristal Union : une gestion innovante de l'eau

Le groupe coopératif Cristal Union a remporté un prix pour sa méthode de substitution de l'eau de forage par celle extraite des betteraves. Ce système innovant permet de stocker et de réutiliser l'eau, renforçant ainsi l'autonomie en eau de son site.

Des innovations produits à découvrir

Maison Drouin : le vermouth normand

La Maison Drouin a séduit le jury avec l'ABC, un apéritif normand inspiré du vermouth, élaboré à partir de Calvados vieilli en fût de chêne. Un mélange audacieux qui revitalise la consommation des alcools bruns !

Fuzco : les infusions de cacao

Les infusions de cacao Fuzco, réalisées à partir de coques de cacao, offrent une alternative chocolatée sans calories. Une belle manière de valoriser un coproduit tout en proposant une boisson gourmande.

Yabon : le skyr révolutionnaire

La PME Yabon a été reconnue pour sa gamme de skyr longue conservation, disponible en format gourde. Cette innovation combine maîtrise technologique et marketing efficace, avec une date de péremption qui peut atteindre 12 mois.

Ferme du gros caillou : un coup de cœur

Le velours-balsamique de pomme, élaboré à partir de vinaigre de cidre et de jus de pomme, a remporté le "coup de cœur" du jury. Une délicatesse qui promet de rehausser vos plats avec un goût authentique.

Stup'eure givrée : le projet des étudiants

Enfin, le projet Stup'Eure Givrée, porté par des étudiants en biologie et agroalimentaire, a été primé pour sa revisite du Trou Normand, alliant croustillant, gelée et sorbet aux éclats de pomme caramélisée. Une création qui allie innovation et tradition !

