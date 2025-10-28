Podcast Influenceurs normands. "J'ai pris deux kilos de muscles" : Franck Ropers, Manchois d'adoption, aime notre région

Un nouvel épisode du podcast Influenceurs Normands est sorti mardi 28 octobre. Cette fois-ci, un Manchois d'adoption est invité. Il va donner envie de se remettre au sport pendant les vacances ! Franck Ropers a 62 ans. Il vit à Saint-Pair-sur-Mer. Il cumule, sur les différents réseaux sociaux, plus de 2 millions d'abonnés. Il propose du contenu sur les sports de combat, mais l'activité physique en général, l'alimentation, l'hydratation, le bien-être, des conseils pour être en bonne santé. S'il est originaire de la région parisienne, la Normandie lui va très bien.

Deux kilos de muscles

"Je me ressource ! Je ne suis pas du tout malheureux d'avoir quitté la région parisienne", assure-t-il. Cette installation a même une répercussion sur son physique. "Quand je suis arrivé, deux mois après, sans changer d'alimentation, sans changer d'entraînement, j'ai pris deux kilos de muscles. C'était lié au stress. L'air marin, le fait de marcher, de profiter. C'est un truc de fou", détaille-t-il.