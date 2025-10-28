En ce moment DISTURBIA RIHANNA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Podcast Influenceurs normands. "J'ai pris deux kilos de muscles" : Franck Ropers, Manchois d'adoption, aime notre région

Loisir. Dans le nouvel épisode du podcast de Tendance Ouest Influenceurs Normands, mardi 28 octobre, l'invité est Franck Ropers. Ce Manchois d'adoption donne des conseils pour être en meilleure santé à plus de 2 millions d'abonnés.

Publié le 28/10/2025 à 07h00 - Par Thibault Lecoq
Podcast Influenceurs normands. "J'ai pris deux kilos de muscles" : Franck Ropers, Manchois d'adoption, aime notre région
Franck Ropers est l'invité du podcast Influenceurs Normands de Tendance Ouest. - Thibault Lecoq

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un nouvel épisode du podcast Influenceurs Normands est sorti mardi 28 octobre. Cette fois-ci, un Manchois d'adoption est invité. Il va donner envie de se remettre au sport pendant les vacances ! Franck Ropers a 62 ans. Il vit à Saint-Pair-sur-Mer. Il cumule, sur les différents réseaux sociaux, plus de 2 millions d'abonnés. Il propose du contenu sur les sports de combat, mais l'activité physique en général, l'alimentation, l'hydratation, le bien-être, des conseils pour être en bonne santé. S'il est originaire de la région parisienne, la Normandie lui va très bien.

Deux kilos de muscles

"Je me ressource ! Je ne suis pas du tout malheureux d'avoir quitté la région parisienne", assure-t-il. Cette installation a même une répercussion sur son physique. "Quand je suis arrivé, deux mois après, sans changer d'alimentation, sans changer d'entraînement, j'ai pris deux kilos de muscles. C'était lié au stress. L'air marin, le fait de marcher, de profiter. C'est un truc de fou", détaille-t-il. 

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Podcast Influenceurs normands. "J'ai pris deux kilos de muscles" : Franck Ropers, Manchois d'adoption, aime notre région
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple