Santé. "Bouge ton cul" : comment le Normand Franck Ropers compte vous faire changer votre vie en 30 jours

Né à Paris en 1962, installé désormais à Saint-Pair-sur-Mer, près de Granville, Franck Ropers est bien plus qu'un simple coach sportif. Ancien athlète de haut niveau à l'Insep (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance), six fois champion du monde d'arts martiaux et ceinture noire 7e dan de Penchak Silat. Il a bâti sa réputation sur l'efficacité de ses méthodes.

Très actif sur YouTube et Instagram (plus de 100 000 abonnés), il a su démocratiser la self-défense et la préparation physique, en rendant accessibles des disciplines souvent considérées comme élitistes.

"Bouge ton cul" : un programme pensé pour tous

Avec son nouvel ouvrage publié le 4 septembre 2025 chez De Boeck Supérieur, Franck Ropers veut provoquer un vrai électrochoc. Le titre, Bouge ton cul, est volontairement cash et donne le ton : un plan d'action clair et direct pour reprendre le contrôle de sa vie.

Le livre propose un programme de 30 jours mêlant sport à la maison, menus simples, exercices de reprogrammation mentale et vidéos de démonstration. L'objectif : enclencher un changement durable, accessible à chacun, sans prérequis ni matériel coûteux.

Un expert reconnu entre performance physique et mental

Au-delà du physique, Franck Ropers insiste sur la puissance mentale, indispensable pour tenir dans la durée. C'est ce mélange entre rigueur sportive et travail psychologique qui a fait sa renommée.

Créateur de l'Académie Franck Ropers dès 1996, il a formé des milliers de pratiquants en France et à l'international, tout en devenant une référence dans la vulgarisation d'arts martiaux comme le Penchak Silat, la boxe thaï ou le Viet-Vo-Dao.

Un message simple : passer à l'action

Bouge ton cul n'est pas seulement un livre de sport : c'est une invitation à rompre avec l'inertie. Derrière la formule choc, Franck Ropers propose un accompagnement concret pour retrouver énergie, confiance et discipline.

Un message qui résonne d'autant plus aujourd'hui, où beaucoup cherchent une solution rapide, efficace et durable pour améliorer leur bien-être.