En ce moment Gimme Love SIA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Santé. "Bouge ton cul" : comment le Normand Franck Ropers compte vous faire changer votre vie en 30 jours

Société. Publié le 4 septembre 2025, le nouveau livre de Franck Ropers, coach normand suivi par des millions de personnes, promet un vrai déclic forme et mental. Dans "Bouge ton cul", il propose un programme de 30 jours simple et efficace pour reprendre sa santé en main, sans excuses.

Publié le 05/09/2025 à 16h50 - Par Mathilde Rabaud
Santé. "Bouge ton cul" : comment le Normand Franck Ropers compte vous faire changer votre vie en 30 jours
Franck Ropers, le coach normand qui cartonne, dévoile "Bouge ton cul" pour un vrai déclic santé - Franck Ropers

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Né à Paris en 1962, installé désormais à Saint-Pair-sur-Mer, près de Granville, Franck Ropers est bien plus qu'un simple coach sportif. Ancien athlète de haut niveau à l'Insep (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance), six fois champion du monde d'arts martiaux et ceinture noire 7e dan de Penchak Silat. Il a bâti sa réputation sur l'efficacité de ses méthodes.

Très actif sur YouTube et Instagram (plus de 100 000 abonnés), il a su démocratiser la self-défense et la préparation physique, en rendant accessibles des disciplines souvent considérées comme élitistes.

"Bouge ton cul" : un programme pensé pour tous

Avec son nouvel ouvrage publié le 4 septembre 2025 chez De Boeck Supérieur, Franck Ropers veut provoquer un vrai électrochoc. Le titre, Bouge ton cul, est volontairement cash et donne le ton : un plan d'action clair et direct pour reprendre le contrôle de sa vie.

Le livre propose un programme de 30 jours mêlant sport à la maison, menus simples, exercices de reprogrammation mentale et vidéos de démonstration. L'objectif : enclencher un changement durable, accessible à chacun, sans prérequis ni matériel coûteux.

Un expert reconnu entre performance physique et mental

Au-delà du physique, Franck Ropers insiste sur la puissance mentale, indispensable pour tenir dans la durée. C'est ce mélange entre rigueur sportive et travail psychologique qui a fait sa renommée.

Créateur de l'Académie Franck Ropers dès 1996, il a formé des milliers de pratiquants en France et à l'international, tout en devenant une référence dans la vulgarisation d'arts martiaux comme le Penchak Silat, la boxe thaï ou le Viet-Vo-Dao.

Un message simple : passer à l'action

Bouge ton cul n'est pas seulement un livre de sport : c'est une invitation à rompre avec l'inertie. Derrière la formule choc, Franck Ropers propose un accompagnement concret pour retrouver énergie, confiance et discipline.

Un message qui résonne d'autant plus aujourd'hui, où beaucoup cherchent une solution rapide, efficace et durable pour améliorer leur bien-être.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Santé. "Bouge ton cul" : comment le Normand Franck Ropers compte vous faire changer votre vie en 30 jours
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple